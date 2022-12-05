Samanyolu Haber /Gündem / İki yeni çeyrek finalist daha belli oldu: İngiltere,Fransa ile karşı karşıya gelecek /05 Aralık 2022 00:24

İki yeni çeyrek finalist daha belli oldu: İngiltere,Fransa ile karşı karşıya gelecek

Son dünya şampiyonu unvanlı Fransa, 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Polonya'yı mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı Diğer maçta da İngiltere, Senegal'i 3-0 mağlup etti ve 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu

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Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadı’nda oynanan maçta Fransa, Polonya’yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Fransa’yı çeyrek finale taşıyan goller, Olivier Giroud ve Kylian Mbappe’den (2) geldi. Maçta iki gol ve bir asistle oynayan Kylian Mbappe, takımını üst tura taşıyan isim oldu. Polonya’nın tek golünü penaltıdan Robert Lewandowski kaydetti.

Son 16 Turu’nda İngiltere ile Senegal karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadı’nda oynanan karşılaşmayı İngiltere 3-0 galip tamamlayarak, adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.

İngiltere’yi galibiyete taşıyan golleri Jordan Henderson, Harry Kane ve Bukayo Saka kaydetti. İngiltere’nin gruplardaki suskun yıldızı Harry Kane, Senegal karşısında 2022 Dünya Kupası’nda ilk golünü kaydetmiş oldu.

İngiltere, 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. İngiltere ile Fransa arasındaki çeyrek final karşılaşması, 10 Aralık Cumartesi günü TSİ 22.00’de Al Bayt Stadı’nda oynanacak.


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