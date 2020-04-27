Samanyolu Haber /Dünya / ''İki yıl her şeyi durdurmanın sonuçları korkunç olur" /27 Nisan 2020 10:14

''İki yıl her şeyi durdurmanın sonuçları korkunç olur"

Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, koronavirüs krizinde insan hayatının korunmasının her şeyin önünde tutulması konusunda uyardı.

SHABER3.COM

Koronavirüs krizinin temel hak ve özgürlüklere getirdiği kısıtlamalara dikkat çeken Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, insan hayatının korunmasının her şeyin önünde tutulması konusunda uyardı. Schäuble Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, anayasada her şeyin üzerinde bir değer varsa, onun ‘insanlık onuru’ olduğunu söyledi.

‘İNSANLAR KORONADAN ÖLMEYE DEVAM EDECEK’

DW Türkçe'de yer alan habere göre "İnsan hayatının korunması için her şeyden vazgeçildiğini duyduğum zaman şunu söyleme ihtiyacı hissediyorum: Bu kesinlikle doğru değil" diyen Schäuble, anayasanın dayanak noktası olan insanlık onuru "öleceğimiz gerçeğini değiştirmiyor" diye konuştu. Devletin mümkün olan en iyi sağlık hizmetini sunmak zorunda olduğunu ifade eden Schäuble, "Ancak insanlar yine de koronadan da ölmeye devam edecek" dedi.

‘İKİ YIL BOYUNCA HER ŞEYİN DURDURULMASININ KORKUNÇ SONUÇLARI OLACAK’

Meclis Başkanı Schäuble, vatandaşların moralinin giderek bozulduğuna dikkat çekerek, süre uzadıkça durumun daha da zorlaştığını belirtti.

Salgınla ilgili tedbirlere yönelik kararların virologlara bırakılmasını da eleştiren Schäuble, "ekonomik, sosyal, psikolojik ve diğer etkilerin de tartılması gerektiğine" dikkat çekti ve iki yıl boyunca her şeyin durdurulmasının korkunç sonuçları olacağını söyledi.

‘DEVLET BUNA UZUN SÜRE DAYANAMAZ’

Milyarlık kurtarma planları ve 156 milyar euroluk yeni borçlanmaya dikkat çeken Meclis Başkanı Schäuble, "Devlet uzun vadede iş hacmini karşılamayı sürdüremez" diye konuştu.

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