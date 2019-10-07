Samanyolu Haber /Ekonomi / İki yılda tam 14 milyon kişinin elektriği kesilmiş /07 Ekim 2019 13:12

İki yılda tam 14 milyon kişinin elektriği kesilmiş

2017-2018 yıllarında 14 milyon abonenin elektriğinin en az bir kez borcundan dolayı kesildiğine dikkat çeken EMO İzmir Şube Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, elektriğe en geç 2020 yılı başında yeniden zam yapılacağını kaydetti

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Uğurlu, ucuz enerjiye erişimin temel insan haklarından biri olduğunu vurgulayarak, artan enerji fiyatlarının ‘enerji yoksulluğu’ kavramını oluşturduğunu belirtti. Birgün Gazetesi’ne konuşan Uğurlu, 2017-2018 yıllarında 14 milyon 314 bin 375 abonenin elektriğinin en az bir kez borcundan dolayı kesildiğini ifade etti.
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1 Ekim’de yapılan son zamla birlikte, 4 kişilik bir ailenin aylık asgari elektrik faturasının ortalama 163 TL’ye yükseldiğine dikkat çeken Uğurlu, bu rakamın 2020 TL olan asgari ücretin yüzde 8’ine denk geldiğinin altını çizdi. Sosyal yardıma muhtaç, geliri olmayan yurttaşların yanında asgari ücretle geçinen milyonlarca ailenin de elektrik faturalarını ödeyemeyeceğini belirten Uğurlu, “Kış aylarında ısınma amaçlı doğalgaz ve diğer yakıtların da eklenmesiyle, maaştan enerjiye ayrılması gereken pay yüzde 20’lerin üzerine çıkacaktır” dedi.

YENİ ZAMLAR YOLDA

Seçim yatırımı niteliğindeki indirimler dışında enerji politikalarının düzenli olarak zam ürettiğine işaret eden Uğurlu, “Döviz kuru artışlarının, ekonomik sorunların yaşanmadığı dönemlerde bile elektrik fiyatları sürekli olarak arttı ve bu seviyelere kadar ulaştı. İthal kaynaklara dayalı ve alım garantileriyle şekillendirilen bu piyasa yapısının önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarını daha yüksek seviyelere taşıması kaçınılmazdır. Bu nedenle sosyal yardımlar sadece yarayı pansuman edebilir, tam anlamıyla iyileşme için yapısal bir dönüşüm gereklidir” diye konuştu. Toptan elektrik enerjisi fiyatlarına EÜAŞ’nın yaptığı yüzde 70’lik zammın önümüzdeki aylarda yurttaşlara yansıyacağını belirten Uğurlu, yılsonuna kadar ekonomide olumsuz bir durum yaşanmasa bile en geç 2020 yılı başında elektrik fiyatlarının yeniden zamlanacağını kaydetti.


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