Samanyolu Haber /Gündem / İki yıldır kayıp olan Gülistan Doku’nun ailesi oturma eylemi başlattı /02 Ocak 2022 13:06

İki yıldır kayıp olan Gülistan Doku’nun ailesi oturma eylemi başlattı

İki yıldır kayıp olan Gülistan Doku’nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde eyleme başladı. Munzur Üniversitesi öğrencisi Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

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Gülistan Doku’nun ailesi, kızlarının kayboluşunun ikinci yıl dönümünde Diyarbakır Ergani’den Tunceli’ye geldi. Doku Ailesi, 5 Ocak’a kadar Tunceli Adliyesi önünde eylem yapacak.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Oturma eylemi öncesinde kızlarının akıbeti ile ilgili Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile görüşmek isteyen Doku ailesi, güvenlik güçleri tarafından engelledi.

Doku’nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku’nun oturma eylemi 5 Ocak 2022 gününe kadar sürecek. 5 Ocak günü Dersim Kadın Platformu da çeşitli etkinliklerle “Gülistan Doku nerede?” sorusunu soracak.

Adliye önünde konuşan Aygül Doku, geçtiğimiz gün basına da yansıyan Adalet Bakanı’nın Tunceli ziyaretinde Valilik Özel Kalem Müdür Vekili Umut Ömer Karaduman’ın gazetecilere Gülistan Doku’nun sorulmaması yönünde söylemlerini hatırlatarak bu tutumu eleştirdi. Doku Adalet Bakanı’na seslenerek “Gülistan Doku’dan sen sorumlusun. Faillerini yargılamaktan sen sorumlusun. Onu bulmakla mükellefsin” dedi.

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