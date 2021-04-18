İkinci açıklamadan kılpayı döndüler

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, iktidarın, açıklamayı “muhtıra” ve “darbe bildirisi” olarak nitelendirmesi, Danıştay ve Yargıtay gibi yargı kurumları ile diğer devlet kurumlarının da bu tartışmaya dahil olmasının ardından emekli amirallerin bulunduğu WhatsApp grubunda, gelen tepkiler konuşuldu.







Bunun üzerine ikinci bir açıklama yapılması, “oluşturulmaya çalışılan suçlamaların bertaraf edilmesi gerektiği” kaydedildi. “Amaçlarının yanlış yönlere çekildiğinin vurgulanması gerektiğini” belirten bazı emekli amiraller, “Bizim Montrö Sözleşmesi’nin önemini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenliğini savunmaktan başka amacımız yoktur. Duyuruda ‘ancak’ ile başlayan cümleden kastın sadece boğazdaki egemenliğimizin zarar görebileceği açıklanmalıdır. Darbe vb. bir imanın olmadığı duyurulmalı” önerisinde bulundu.





Ancak bu öneri, grupta bulunan emekli amirallerin çoğunluğu tarafından çeşitli nedenlerle reddedildi. “Birkaç tetikçi karşısında hemen geri adım atan görüntüsünün verilmesinin herkesi şüpheye düşüreceğini” belirten bazı emekli amiraller “ikinci yazının daha çok polemiğe neden olacağını” aktarırken; “anayasal ve vatani bir görev yapmanın huzurunu yaşadıklarını” vurgulayan bazı amiraller de “açıklamanın hukuki bir sakınca oluşturmayacağının araştırıldığı, imza atarken iktidar ve yandaşlarının orantısız ve haksız saldıracağının zaten beklendiğini” kaydetti.





“Karşılıklı atışma görüntüsü verebilecek ikinci bir açıklamaya gerek olmadığı” görüşü de belirtilen gerekçeler arasında yer aldı. “Oyuna gelmeyip, açıklama yapmama” görüşünün de aktarıldığı grupta, “ifade hak ve özgürlüğünün kullanıldığı” vurgulandı. Öneri, birkaç saat içinde tartışılarak, reddedildi.





Öte yandan, bu önerinin ve neden reddedildiğinin de soruşturma kapsamında incelenebileceği ve ifadeye çağrılan emekli amirallere sorulabileceği belirtiliyor.