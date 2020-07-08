İkinci Ahmet Burhan vakası:Babasına çocuğun sen gelmeden ölüyor mu diyeceğim?

SEVİNÇ ÖZARSLAN- BOLD MEDYA





Haziran 2019’da beyin kanseri teşhis konulan Selman Çalışkan, bir yıldır İzmir Tepecik Hastanesinde tedavi görüyor. Annesiyle birlikte her hafta Manisa’dan İzmir’e kemoterapi için gidiyor. Küba’dan getirilen ilaçların fayda edip etmediğini öğrenmek için 3 Temmuz Cuma akşamı gece saat 01.00’de Selman’ın MR’ı çekildi.





Sonuçları dün sabah öğrenen Emine Çalışkan, “Küba’dan gelen ilaçlar fayda etmemiş. Çocuğum babası gelmeden ölecek. Allahım yardım et” diyerek gözyaşlarına boğuldu.





38 aydır Manisa T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan baba Rasim Çalışkan, hastalık sürecinde Selman’ı bir kez 5 Ağustos 2019’da görebildi ve yanında sadece 4 saat kalabildi.





Anne Çalışkan gözyaşları içinde doktorun söylediklerini şöyle aktardı:





“EŞİMLE NASIL KONUŞACAĞIM”

“Doktor, haftaya pazartesi Ege Üniversitesi konseyi toplanıp karar verecek. Selman, yeni ilaca da cevap vermedi. Tümörde büyüme var. Bu çocuğun şu an yaşıyor olması bile bir mucize, dedi. Ben çok kötüyüm! Bugün (8 Temmuz 2020) eşime telefon görüşünde ne cevap vereceğim, nasıl konuşacağım. Çocuğum sen gelmeden ölüyor mu diyeceğim?”





“BABAM NE ZAMAN GELECEK?”

“Anne doğum günüm yaklaşıyor. Babam ne zaman gelecek” diyen Selman da annesi de tek başına kanserle mücadele ediyorlar. 38 aydır Manisa T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan Rasim Çalışkan, hastalık sürecinde Selman’ı bir kez 5 Ağustos 2019’da görebildi ve yanında sadece 4 saat kalabildi.





HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’na 1 Mayıs 2020’de bir mektup yazan Rasim Çalışkan, çocuğunun hastalığından dolayı ceza infaz ertelemesi için Manisa 3. ve 4. Ağır Ceza Mahkemesine 4 kez dilekçe yazdığını ve hepsinin reddedildiğini söylemişti.





672 sayılı KHK ile ihraç edilen Rasim Çalışkan, Cemaat soruşturmaları kapsamında 17 Mayıs 2017’de tutuklandı. 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Çalışkan’ın dosyası Yargıtay tarafından onaylandı. En son Manisa Erkek İmam Hatip Lisesi görev yapan Çalışkan 17 yıllık öğretmendi.





GÖZÜNÜ KAYBETMEK ÜZERE

Tümör beyincikte olduğu için Selman’ın gün geçtikçe daha çok dengesi bozuluyor. Yürümekte zorlanıyor. Sol kolu sol bacağı hiç oynamıyor, annesinin aldığı yürüteç ile yürümeye çalışıyor. Yüzünün yarısı felç. Tümörün baskısından da gözünü kaybetmek üzere.





MR için gecenin bir saatinde yola düşen Emine Çalışkan’ın “Beklemek çok zor ama ne yapalım. Bizim de kaderimiz böyleymiş. 38 aydır babasını bekliyoruz. 2 gün de MR sonucunu bekleriz.” demişti. Şimdi ise umutları hepten tükendi. Oğlu ölümün kıyısında, yalnız bir anne olarak ayakta kalmaya çalışıyor.



