“İkinci Cemal Kaşıkçı olayı olmasından endişe ediliyor”

Gazeteci ve insan hakları savunucusu Bahar Kimyongör, Orhan İnandı’nın kaçırılmasını Cemal Kaşıkçı olayı olmasından endişe edildiğini yazdı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kimyongör, AB’den önemli isimleri de paylaşımına ekleyerek İkinci Kaşıkçı olayı olmasından endişe edildiğini yazdı.





1974’te Brüksel’de doğan Kimyongür, Antakya’dan göç eden Arap bir aileden geliyor. Kimyongör sanat tarihi ve arkeoloji eğitimi aldı. Latince’den çeviriler yaptı. Siyasi tutukluların hakları üzerine çalışmalar yaptı ve savaş karşıtı hareketin içinde yer aldı.



