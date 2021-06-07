Samanyolu Haber /Gündem / “İkinci Cemal Kaşıkçı olayı olmasından endişe ediliyor” /07 Haziran 2021 08:26

“İkinci Cemal Kaşıkçı olayı olmasından endişe ediliyor”

Eğitimci Orhan İnandı’nın Bişkek’te kaçırılması Avrupa’da da ses getirmeye devam ediyor. Brüksel’de yaşayan gazeteci Bahar Kimyongür, İnandı olayını ‘ikinci Cemal Kaçıkçı’ vakası olarak nitelendirdi.

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Gazeteci ve insan hakları savunucusu Bahar Kimyongör, Orhan İnandı’nın kaçırılmasını Cemal Kaşıkçı olayı olmasından endişe edildiğini yazdı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kimyongör, AB’den önemli isimleri de paylaşımına ekleyerek İkinci Kaşıkçı olayı olmasından endişe edildiğini yazdı.

1974’te Brüksel’de doğan Kimyongür, Antakya’dan göç eden Arap bir aileden geliyor. Kimyongör sanat tarihi ve arkeoloji eğitimi aldı. Latince’den çeviriler yaptı. Siyasi  tutukluların hakları üzerine çalışmalar yaptı ve savaş karşıtı hareketin içinde yer aldı. 

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