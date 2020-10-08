İkinci dalga Almanya'yı vurdu: Bir günde 4 bin vak'a!

Almanya'da tespit edilen vak'a sayısı 310 bin 144 olarak açıklanırken, iyileşenlerin sayısı 269 bin 600’e, ölenlerin sayısı ise 16 artarak 9 bin 578 ulaştı.





Almanya’da son 7 gün içinde 100 bin nüfus başına 50 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sınırını geçen şehir ve bölgeler de artışa geçti. Başşehir Berlin’in dört ilçesinden sonra Offenbach, Esslingen, Hagen ve Wuppertal şehirleri riskli bölge ilan edildi.





HAGEN'DE VAK'A PATLAMASI





190 bin nüfuslu Hagen’de 100 bin nüfus başına Korona vak'ası 56,2. Riskli bölgelerden gelenlere eyaletler geceleme yasağı uyguluyor.





48 saati geçmemiş negatif Korona testi olanlar bu uygulamadan muaf tutuluyor. Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt polis ve zabıtayı korona önlemlerini çok daha sıkı kontrol etmeye davet etti.







Almanya, yeni vak'alarda artış görülen Romanya, Tunus, Gürcistan ve Ürdün’ü "riskli bölge" ilan etti.





Slovenya’nın bazı bölgelerini de riskli bölgeler grubuna dahil eden Almanya’da hükûmet, mümkün olduğunca bu bölgelere seyahat yapılmamasını tavsiye etti.