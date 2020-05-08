İkinci dalga AVM'lerden yayılacak

Kontrollü sosyal hayat safhasına geçişle birlikte AVM’lerin 11 Mayıs’ta açılacak olmasına tepki yağıyor. Bilim insanları “Öncelik AVM değil. 10 günde aynı noktaya döneriz” uyarısı yaptı.







Alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs günü açılması kararına tepkiler arttı. Virüsün en çok yayıldığı kapalı mekanlar olarak bilinen AVM'lerin açılmasının, ikinci dalgaya neden olabileceği belirtiliyor.





HALK SAĞLIĞI UZMANI PROF. DR. İNANDI: KAYGILIYIZ





Sözcü’nün haberine göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tacettin İnandı da “normalleşme adımları” kapsamında birtakım tedbirlerin kaldırılmasını kaygıyla karşıladığını söyledi. Türkiye'de salgının henüz kontrol altına alınmadığını ifade eden İnandı, AVM'lerin kapılarını açmasının erken olduğunu belirtti. Normalleşme kararlarının erken alınmış olabileceğine işaret eden İnandı, AVM'lerin eskisi gibi dolması halinde bunun büyük bir risk olacağına işaret etti. Tacettin İnandı şunları kaydetti:





“İkinci bir dalga ortaya çıkabilir. Daha güçlü dalga da olabilir, yavaş da gidebilir. Bu, atacağımız adımlara bağlı. Önlemleri erken dönemde hızla kaldırdığımızda, salgın yeniden canlanabilir. O nedenle gevşerken, göreceli olarak bunu yapmakta fayda var. Salgını tekli rakamlarda sabit tuttuğumuzda, ancak kontrol altına aldığımızı söyleyebiliriz. Ancak vaka sayılarının binli rakamlar olduğu bugünlerde kontrol altına alındığını söylememiz güç.”





BİLİM KURULU ÜYESİ: ÖNCELİK AVM’LER OLMAMALI





Bilim Kurulu üyesi Prof. Füsun Eyüboğlu “Bir şeyler gevşetilebilir ama öncelik AVM'lerin açılması değildir. İki aydır emek verildi ama her şey gevşerse 10 günde aynı noktaya geri döneriz. Öncelik AVM'lerin açılması değildir” uyarısında bulundu.





TEZ-KOOP-İŞ: AVM’LER AÇILMAMALI





Ticaret-Eğitim-Kooperatif-Büro İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş) ise “AVM'lerin açılması, normalleşme adımı olamaz. AVM'ler için alınacak hiçbir önlem yeterli değildir ve salgın kontrol altına alınmadan AVM'ler açılmamalıdır'' açıklaması yaptı.





AVM'lerin açılmasına siyasilerden de tepki geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Torunlarımıza, AK Parti döneminde salgın vardı, AVM'ler camilerden önce açıldı diye mi anlatacağız'' sorusunu yöneltti.





CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ise “Millet ölmüş ağlayanı yok. Dolar fırladı, lira tuş oldu İktidarın derdi ise AVM'leri açmak. Millet can derdinde, kim AVM'ye gidip elbise ayakkabı alacak?'' dedi.





Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman da “Alınan tedbirlerle pazarlar, AVM'ler, marketler açılabiliyorsa, camiler de açılmalı'' derken, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da “AVM açılışı konusunda da yanlış karar aldınız. Gardı düşmüş boksör gibi darmadağınıksınız'' açıklaması yaptı.