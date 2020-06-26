"İkinci dalga" endişesi yine tuvalet kâğıdı yağmasına yol açtı

Avustralya’nın ikinci büyük şehri olan Melbourne’de bir günde 30 yeni Koronavirüs vak'ası daha tespit edilmesinin akabinde endişelenen halk, "ikinci dalga" korkusuyla marketlere akın etti.





Halkın paket paket tuvalet kâğıdı stoklamaya başlaması üzerine ülke çapında satışlara kota getirildi.







SATIŞLARA TAHDİT





Ülkenin en büyük iki büyük market zinciri olan Woolworths ve Coles, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu satışlarına sınır getirdiklerini duyurdu.





Yetkililer, fazla satışı engellemenin yanı sıra marketlerde oluşacak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayacak yığılmaları da önlemeye çalıştıklarını belirtti.