Samanyolu Haber /Gündem / "İkinci dalga" endişesi yine tuvalet kâğıdı yağmasına yol açtı /26 Haziran 2020 12:50

"İkinci dalga" endişesi yine tuvalet kâğıdı yağmasına yol açtı

Avustralya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarının tespit edilmesinin akabinde halkın bir kez daha marketlere akın etmesi üzerine tuvalet kâğıdı satışlarına sınırlama getirildi.

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Avustralya’nın ikinci büyük şehri olan Melbourne’de bir günde 30 yeni Koronavirüs vak'ası daha tespit edilmesinin akabinde endişelenen halk, "ikinci dalga" korkusuyla marketlere akın etti. 

Halkın paket paket tuvalet kâğıdı stoklamaya başlaması üzerine ülke çapında satışlara kota getirildi.

SATIŞLARA TAHDİT

Ülkenin en büyük iki büyük market zinciri olan Woolworths ve Coles, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu satışlarına sınır getirdiklerini duyurdu. 

Yetkililer, fazla satışı engellemenin yanı sıra marketlerde oluşacak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayacak yığılmaları da önlemeye çalıştıklarını belirtti.
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