İkinci dalga fena vurdu... Bu kez ucuz kredi de kurtarmayacak

Corona virüsünde ikinci dalga Türkiye'yi kasıp kavuruyor. Tüm ülkeler ilk dalgada vatandaşlarına çeşitli destek paketleri açıklarken gelişmiş ülkelerin yaptıkları doğrudan nakit yardımları dikkat çekmişti. Türkiye ekonomisi vatandaşa doğrudan nakit yardımı yapacak kadar güçlü olmadığı için halka uygun faizlerle kredi verilmişti. Bu kredilerin ve esnafın ertelenen borçlarının ödeme tarihleri ise geldi çattı.





Corona virüsünün ikinci dalgasında yine hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlanırken esnaf yeni destekler bekliyor. Geçen hafta faizlerin yükselmesiyle birlikte esnafın bu kış dönemi için uygun faizlerle yeniden kredi alıp alamayacağı bilinmiyor. Sözcü Gazetesi muhabirleri yurdun dört bir yanındaki esnaf odaları ile görüşerek corona virüsünün ikinci dalgasında neler olduğunu anlamaya çalıştı.





"YENİ KREDİ ÇEKME İMKANIMIZ YOK"





Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birligˆi Bas¸kanı Hacı Eyüp Güler Merkez Bankası'nın faizleri artırmasının bir anlamı olmadığını çünkü esnafın yeni kredi çekecek durumunun bulunmadığını anlattı. Samsun'da pek çok esnafın kredi kartı çek ve senetlerini ödeyemediği için kara listeye girdiğini anlatan Güler, "Esnaf siftah yapmadan du¨kkan kapatıyor" dedi.





"NAKİT BİTTİ"





Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz şirketlerin ilk dalgada nakitlerini tükettiğini anlatırken faiz oranı düşük uzun vadeli kredi beklentisi içinde olduklarını söyledi. İflasların kapıda olduğunun altını çizen Yılmaz oda olarak düzenledikleri “Pandemi Sürecinin İşletmelere Etkisi” anketinden firmaların %78'i yurt içinde yeni sipariş almadıklarını, %13'ü siparişlerin normal seyrinde devam ettiğini, %100'ü ise yurt dışından yeni sipariş almadıklarını belirttiklerini söyledi.





"ARTIK KREDİYLE OLMAZ"





KOBİ'lerin Türkiye ekonomisini ayakta tuttuğunu ifade eden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ekonomide yaşanan sorunların kredi verilerek çözülemeyecek noktada olduğunu vurguluyor. Kızıltan, “Henüz toparlanamadan şimdi ikinci dalga geldi. Artık sorunun kredilerle çözülebilmesi imkanı kalmadı. İşletmeler önceden aldıkları kredileri dahi ödeyebilecek pozisyonda değiller” değerlendirmesinde bulunuyor.



