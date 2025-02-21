İkinci dalga geliyor! Yarın yılın en soğuk gecesi olacak





YARIN EN SOĞUK GECE YAŞANACAK





KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI





AKOM UYARDI





"MARKETE GİTMEK BİLE ZORLAŞACAK "

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, İstanbul'u etkisi altına alarak kentin birçok bölgesinde kar yağışına neden oldu. Çarşamba günü başlayan kar, İstanbul'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Bugün, kar yağışının etkisini artırması bekleniyor ve hafta sonu boyunca yoğun bir şekilde devam edeceği öngörülüyor.İstanbul'da, kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karın öğleden sonra şiddetinin artacağını ve gece boyunca daha da yoğunlaşacağını belirtti. Ayrıca, sıcaklıkların gece daha da düşeceği, özellikle cumartesi gecesinin en soğuk gece olacağı ifade edildi.Bir diğer önemli gelişme ise, motosiklet ve kuryelerin trafikteki hareketliliği ile ilgili oldu. Saat 24.00'ten itibaren, motosiklet araçlarının ve kuryelerin trafiğe çıkması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Bu karar, olası kaza risklerini ve yolların tehlikeli hale gelmesini önlemek amacıyla alındı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini daha da artıracağı ifade edildi.Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, özellikle İstanbul için uyarılarda bulunarak, "Büyük kar, megakente yaklaşıyor. İstanbul'da diğer şehirlerden daha fazla kar bekliyoruz. Kar yağışı 24 Şubat Pazartesi sabahına kadar aralıklarla sürecek. 3 gün ortalamasında şehrin kıyı ilçelerinde en az 10 santimetre, iç ve yüksek kesimlerinde yarım metre, şehir ortalamasında ise tahmini 30 santimetre kar kalınlığı oluşabilir" ifadelerini kullandı. Öztel değerlendirmesinin devamında şu ifadelerde bulundu:"Hafta sonu hatırlanması gereken bazı önemli noktalar var. İstanbul’da diğer şehirlerden daha fazla kar bekliyoruz, Marmara’da en kuvvetli yağış bulutları İstanbul-Düzce-Karasu arasından sokulup, Yalova-Bandırma arasına kadar ulaşıyor. Sarıyer gibi kuzey ilçelerde market alışverişine bile gitmek zorlaşacak.Ağaçlarda kar yükü, hafta sonu olduğunda zayıf ve yaşlı ağaç dallarını koparabilecek, devirebilecek seviyeye ulaşır. Çatılar ve insanların kullandığı caddelerdeki pencere önlerindeki buzlar düzenli olarak temizlenebilir.Otomobillerin camları ve lastikleri, balata ve diskleriyle birlikte bir süre buz tutacaktır. Acil bir durumda çalıştırması güç olacak otomobilleri de düzenli temizlemekte yarar var.Aslında Anadolu’nun özellikle Doğu bölgelerin sık yaşadığı, muhtemelen batıdaki bu teyakkuz halini anlamsız buldukları günler içindeyiz. Fakat İstanbul, Bursa ve Ankara gibi merkezler, normal açık havada bile yoğun olan yerler olduğu için buzlanma, trafik kazaları ve yolda kalmış araçlar kilometrelerce araç kuyrukları oluşturabilir."