İkinci dalga Japonya'da intiharları patlattı

Japonya’da düzenlenen araştırma özellikle kadın ve çocuklarda arasında ikinci dalgada intihar oranlarında artış görüldüğünü ortaya koydu.







Euronews'te yer alan haberdeki araştırmaya göre, temmuz ve ekim ayları arasında, geçen yıl aynı döneme kıyasla intiharlar yüzde 16 arttı.





Şubat ve temmuz aylarında intihar oranları ise bir önceki yıla oranla yüzde 14 düşüş göstermişti.





Araştırma Hong Kong Üniversitesi ile Tokyo Gerontoloji (yaşlılık bilimi) Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi.





En fazla kadınlar ve çocuklar etkilendi





Nature Human Behaviour (Doğal İnsan Davranışları) isimli dergide yayımlanan araştırmanın sonuç bölümünde, “olağanüstü ekonomik koşullarda, bu salgın özellikle çocuk ergen ve kadınları (özellikle ev kadınlarını) etkiledi” denildi.





İntihar oranlarında ilk dalga sonucu yaşanan düşüşün nedeni olarak ise çalışma saatlerinin azaltılması, okulların kapatılması ve hükümetin cömert bir şekilde yaptığı mali yardımlar gösterildi.





Araştırmaya göre, kadınlar ikinci dalgada erkeklere kıyasla yüzde 37 oranında daha fazla intihar etti.





Ev kadınlarının işinin artması ve aile içi şiddetin artması da yine intihara götüren önemli faktörler arasında yer aldı.





İş kaybı ve gelirin düşmesi, umutların azalması intihar nedenleri arasında





Yine araştırma sonucuna göre intihar oranları okulların kapatılmasının ardından çocuklarda yüzde 49 artış gösterdi.





Salgın yüzünden insanların önemli bir bölümünün işini kaybetmesi, gelirinin düşmesi ve gelecek için umutların azalması da yine ülkedeki intihar nedenleri arasında gösterildi.