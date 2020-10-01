İkinci dalga vurdu: Toparlanma bitti, geri gidiş tam gaz

Capital Economics, Çin dışındaki gelişmekte olan ülke ekonomilerinin önümüzdeki aylarda da yavaş büyüme sergileyecekleri öngörüsünde bulundu.





T24'te yer alan habere göre Capital Economics, gelişmekte olan ülkelerin Haziran ve Temmuz aylarında sanayi üretimi ve perakende satışlarında sergilediği performansı gösteren grafikler paylaştı. Veriler, hemen tüm ülkelerde Haziran’daki hızlı toparlanmanın, Temmuz’da daha yavaş bir büyümeye bıraktığını gösteriyor. Kuruluş, Koronavirüs vakalarındaki yükseliş sürdükçe, ekonomik yavaşlamanın daha da artacağını belirtti.



