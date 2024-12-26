İkinci duruşma öncesi flaş gelişme: Narin'in annesi Yüksel Güran'ın telefon trafiği ortaya çıktı





İLK DURUŞMADAKİ ARA KARARDA NE OLDU?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasının ardından arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız halde dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin davanın 2. duruşması yarın görülecek.Davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar yargılanırken, dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.Habertürk’ün Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yarın görülecek duruşma öncesinde anne Yüksel Güran’ın olay günü yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtları ortaya çıktı. Anne Güran’ın telefon kayıtlarında, olay anında ve sonrasında amca Salim Güran ile hiçbir görüşme yapılmadığı kaydedildi. Olayın öncesinde en son 13.55.14’de Nazlı Arife Kaya ile 17 saniye görüştüğü belirlenen Yüksel Güran’ın daha sonra 17.40.11’de Hacı Kaya ile görüştüğü kayıtlara geçti. Daha sonra Arif Güran ile 17.42.18’de 28 saniyelik bir görüşme yaptığı kaydedildi.Narin Güran’ın kaybolduğu dakikalarda telefon trafiğinin sıklaştığı görülürken, olay sonrasında Yüksel Güran’ın yaptığı aramalar şöyle kayıtlara geçti:Saat 19.35.17’de Barış Güran’ı aradı 14 saniye konuştu.Saat 19.47.25’te Erhan Güran’ı aradı 22 saniye konuştuSaat 19.48.29’da Arif Güran’ı aradı 21 saniye konuştuSaat 19.49.04’te Arif Güran aradı 39 saniye görüştüSaat 19.50.31'de Hamdiye Tunç aradı 84 saniye konuştu.Saat 19.53.35’te Arif Güran aradı 21 saniye konuştu.Saat 19.54 15’te Kurtuluş Güran aradı 56 saniye konuştuSaat 19.55.46’da İbrahim Halil Güran aradı 36 saniye konuştu.Saat 20.00.00’de Rekbettin kaya aradı 38 saniye konuştuSaat 20.01.19’da Arif Güran aradı 45 saniye konuştu.Saat 20.02.59’da Esra Subatan aradı 27 saniye konuştu.Saat 20.03.48'de Barış Güran aradı 21 saniye konuştuSaat 20.04.48’de Erhan Güran aradı 33 saniye konuştu,Saat 20.05.30’da Arif Güran ile üç kez üst üste telefon görüşmesi yaptı.Saat 20.08.35'te Hacı Kaya aradı 29 saniye görüştü.Saat 20.09.17'de Esra Subatan aradı 38 saniye konuştuSaat 20.11.28'de Leyla Güran aradı 39 saniye konuştu.Saat 20.12 36’da Arif Güran ile 3 kez telefon görüşmesi yapıldı. ?Bu görüşmeler 35, 15 ve 43 saniye sürdü.Saat 20.23.27”de Erhan Güran aradı 28 saniye konuştu,Saat 20.27.26’de Leyla Güran aradı 23 saniye konuştu.Saat 20.28.14’te Arif Güran aradı 114 saniye konuştu.Saat 20.32.49’da Mehmet Şerif Kaya aradı 6 saniye konuştuSaat 20.37.38’de Arif Güran aradı 149 saniye konuştuSaat 21.45.43’te Remziye Çabaş’ı aradı 287 saniye görüştü.Saat 21.56,38’de Yaser Gül aradı 43 saniye görüştüSaat 21.59.51'de Nazlı Arife Kaya aradı 78 saniye konuştuSaat 22.17.51’de Ümit Çabaş aradı 58 saniye konuştuSaat 22.21.46’da Remiye Çabaş aradı 470 saniye konuştu.Daha sonra Remziye Çabaş ile iki kez daha görüştü.Saat 23.06.08’de Arif Güran ile önce 45 saniye ardından ikinci kez yaptığı görüşmede 22 saniye konuştu.01.02.38’de Nazlı Arife Kaya aradı 79 saniye konuştu. Ardından bir kez daha Arife Kaya ile 254 saniye görüştü.Saat 01.28.25”de Arif Güran’ın telefonunu çaldırdı.Bu çağrıdan hemen sonra Arif Güran’ın saat 01.28.34’de Yüksel Güran’ı arayarak 34 saniye konuştuğu belirlendi.Saat 02.24.48’de Remziye Çabaş ile 1140 saniye konuştu.Saat 06.34.38’de Arif Güran’ı arayarak 43 saniye görüştü.Mahkeme heyeti, müşteki Arif Güran ve vekili, Diyarbakır Barosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebinin kabulüne, ağabey Baran Güran'ın müşteki olarak dosyaya eklenmesi talebinin reddine, mahkemeye gönderilen Dara bölgesine (Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası) ait görüntülerin dosyaya eklenmesine, tutuklu şüpheli R.A'nın tanık olarak dinlenilmesi talebinin kabulüne, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak dosyada bulunan daraltılmış baz raporunu hazırlayanlardan hangi yöntem ile hangi baz verilerini kullanarak, hangi cihazlar ve hangi kriterlere uyularak, bilimsel tekniklerin neler olduğunu gösterir ve sapma payının olup olmama ihtimalini de belirtir ayrıntılı ek rapor aldırılmasına karar vermişti.Heyet, kaçma, saklanma ve yakalanamama ihtimali göz önünde bulundurulan sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a (Yarın) ertelenmesine hükmetmişti.