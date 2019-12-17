İkinci el araç satışı ve fiyatları patladı

Döviz fiyatlarındaki artışın etkisi ile yılın büyük bölümünde satışlarında ciddi düşüş yaşayan sektör, geçen Temmuz ayında başlayan faiz indirimlerinin ardından farklı bir döneme girdi.







Otomotivde artan talep ile birlikte stok sorununun büyümesi ikinci elde fiyatları rekora taşıdı. Artan taleple bazı modellerin ikinci el fiyatı yüzde 60’a varan oranlarda yükseldi, bazı modellerde de sıfır fiyatları seviyelerine yaklaştı.







Dünya'nın haberine göre, canlanan satışlar sıfır araçlarda stokları eritmedi, 2. ele yaradı.





Geçen Eylül ayında 700 bin adetlik 2’nci el otomobil satışı ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Ekim ayında da yeni rekor geldi ve sektör 800 bin adedi aştı.





Satışların etkisi ile son dört ayda zirve yapan satışlarla 2018’de 6 milyon adet satışa imza atılırken, bu yılın 7 milyon adetlik satış ile kapanacağı tahminleri yapılıyor.





Talepteki bu hızlı artış, 2. el araçların fiyatlarını da yukarı çekti. Yılın ilk 11 ayında ortalama yüzde 20 fiyat artışı yaşanan 2. el piyasada, bazı modellerde bu oran yüzde 60’lara kadar uzanarak, sıfır araç seviyesine yaklaştı.





Garenta ve İkinciyeni Genel Müdürü Emre Ayyıldız, 2. ele çok yoğun bir ilgi olduğuna ve yıl sonunda sektörün 7 milyon adetlik bir rekora imza atmasını beklediklerini söyledi.





Emre Ayyıldız, piyasadaki fiyat artışına da değinerek, ekim sonunda yüzde 18 artan 2. el piyasasının kasım ayında yüzde, aralık ayında ise iki haftada yüzde 2 arttığını söyledi.





Otomotiv sektörünün önde gelen veri ve analiz şirketlerinden Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 2019’un son aylarında 2. el fiyatlarında kademeli yükselişinin devam ettiğini vurgulayarak, bazı modellerde ocak ayından bu yana fiyatlarda yüzde 60’lara varan artış yaşandığına dikkat çekti.