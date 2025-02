İkinci el otomobil satışında yeni dönem! 'Mecburen zam yapacağız' deyip sebebi açıkladılar

MALİYETİ 400 BİN TL’Yİ BULUYOR





İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINI YÜKSELTİYORLAR

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında yürürlüğe giren düzenleme ile ikinci el araç satışında sigorta zorunluluğu ile ilgili kritik bir karar alınmıştı. Galericiler, noter işlemleri sırasında araçlara iki aylık sigorta yaptırmak durumunda kalıyordu. O uygulamaya binlerce oto galerici tepki göstermeye devam ediyor.Sabah’ın haberine göre, bu düzenlemenin araç fiyatlarına zam olarak yansıyacağı ifade edilirken konuya ilişkin konuşan Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, yetki belgesine sahip esnaflar için bir aya kadar sigorta yaptırma yetkisi tanındığını söyledi. Kayatuzu, “1 Ocak'ta yürürlüğe gireceği söylenen esnaflarımızın kısa süreli sigortadan yararlanma hakkı, 1 Şubat'a ertelenmişti. Bu sürede sigorta yaptırmak isteyen esnaf yüksek tutarlı poliçelerle karşı karşıya kaldı” ifadelerini kullandı. “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK), kararı uygulamaya geçirmelerini istiyoruz” çağrısında bulundu.Yeni kararın ciddi bir maliyet ortaya çıkardığının altını çizen Kayatuzu, “Biz bu araçları satana kadar park yerlerinde, showroom sahalarımızda bekletiyoruz. 5 Aralık 2024'e kadar aracın, satıcı tarafından sigortalı olması şarttı. Yani aracın sigortası yoksa araç devri yapılamıyordu. Bir galerinin park yerinde 20 araç olduğunu düşündüğünüzde, ortalama 20 bin TL'den sigortalanması durumunda 400 bin TL'lik bir bütçe gerekiyor. Bu durum bizim için ekstra bir maliyet yaratırken, ikinci el araçların satış fiyatlarına da yansıyacağı için vatandaşı da olumsuz etkileyecek” şeklinde yorumda bulundu.İkinci el araç satışı yapan 35 yıllık esnaf Selim Kalebaşı, araç başına 15-20 bin lira ödediğini dile getirerek, konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep etti.Bir başka galerici Harun Göktaş da, sigorta olmadan araç satışı yapamadıklarını kaydederek, “Yetki belgesi olan galericiler için çok abes bir ödeme sistemi yapılmış. Piyasa zaten durgun, her araca sigorta kestirmek bizi maliyet olarak zorluyor” dedi."İlk çıkan kanunda sigortada bir yıl zorunluluğu gelmişti. Buna itiraz ettik. 2 aya düşürdüler. 2 aylık sigorta yaptırmak zorunda kaldık” diyen oto galerici Hasan Zengin ise, “Çünkü aksi durumda noterde işlem yapılmıyor. Yani her araca sigorta ortalama 15-20 bin maliyet demek. Bu ticari araçlarda daha yüksek. 40 bin liradan başlıyor 100 bin liraya kadar çıkıyor. Biz bu maliyeti fiyatlarınıza yansıtmak zorundayız aksi durumda iş dönmez. Yani sadece sigorta maliyetinden dolayı ikinci el araçlarda fiyat artışı görülebilir” değerlendirmedini yaptı.