İkinci el yıllanmış uçak faciaya davetiye çıkardı: 57 yaşındaydı

Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’ne katılan askerlerimizi Türkiye'ye taşıyan uçak, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşerek 20 askerimizin şehadetine neden oldu.





2010 YILINDA TSK ENVANTERİNE KATILDI

Sözcü'de yer alan habere göre düşen uçak Kayseri Erkilet’teki 12. Hava Ana Üs Komutanlığı bünyesinde uçuyordu. Gergedan sembollü 222. Filoya bağlı olan C130 Herkül, dün sabah Kayseri’den Azerbaycan’a gitmişti. Gence’de aldığı personeli Merzifon’a getiriyordu. 1968’de üretilen uçak, ilk olarak Suudi Arabistan’da görev yapmış 2010’da TSK envanterine katılmıştı.





Gence'den havalanıp Amasya Merzifon’daki 5. Jet Üssü’ne gelmekte olan uçak, kalkıştan 30 dakika sonra irtifa kaybetti. Saat 10.49’da henüz belirlenemeyen bir sebeple 8 bin metre yükseklikte parçalandı. Kuyruğu, kanatları ve gövdesi birbirinden ayrılan uçak, Azerbaycan-Gürcistan sınırına düştü.





57 YILDIR UÇUYORDU

Lockheed C-130 Hercules, ABD’li Lockheed Martin tarafından tasarlanıp üretildi. Uçak dört turboprop motora sahip. 74 asker taşıma kapasitesi bulunan uçakları Türk Hava Kuvvetleri 1963’ten beri kullanıyor. Envanterde 19 adet C-130E ve C-130B Hercules uçağı bulunuyor. Düşen uçak 1968’de üretildi. İlk olarak Suudi Arabistan kullandı. Türkiye, 2010’da Suudi Arabistan’da hizmet dışına çıkarılan uçağı satın aldı. MSB, ekim ayında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 12 adet C-130J Super Hercules askeri nakliye uçağı tedarik edeceğini açıklamıştı. C-130’ların 2040 yılına kadar uçurulması planlanıyordu





BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELMEYE BAŞLADI

Gürcistan'da düşen C-130 tipi kargo uçağımzıa ait ilk enkaz görüntüleri Reuters tarafından servis edildi.





Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı, Azerbaycan Zafer Günü etkinliğine katılan Türk uçaklarına destek için bölgede bulunuyordu. Destek personelini alarak Gence'den normal koşullarda havalanan uçak, bir süre sonra Gürcistan hava sahasına girdi.





TÜM PARÇALARI TOPLANACAK

Dört motorlu uçaktan dumanlar yayılmaya başladı ve ana gövde dönerek hızla düşmeye başladı. Kopan ilk parça başka bölgeye düşerken, uçağın havada duman saçarak döndüğü ve bir süre sonra yere çarptığı görülüyor. Bölgeden gelen ilk fotoğraflardan düşen uçağın tamamen enkaza döndüğü anlaşıldı.