Samanyolu Haber /Ekonomi / İkinci GameStop Dalgası /25 Şubat 2021 13:31

İkinci GameStop Dalgası

ABD'de küçük yatırımcıların Wall Street devlerine kafa tutmasının simgesi olan bilgisayar oyunları mağazası zinciri GameStop hisselerinin yükselişi, geri döndü.

SHABER3.COM

Geçen ay birkaç haftada yüzde binlerce değer kazandıktan sonra inişe geçen GameStop hisselerinin, tekrar yüzde 100'den fazla değer kazanması, yeni spekülasyonları beraberinde getirdi.

İlk dalgadaki hisselere yeniden rağbet

GameStop hisselerinin çarşamba öğleden sonra yüzde 104 değer kazanmasıyla alım satımlar ara ara dururken saatler sonra yeniden yüzde 85 yükselişe geçtiği görüldü. 

Geçen ay GameStop rallisiyle Wall Street'i alt üst etmiş olan Reddit'teki WallStreetBets forumu gibi grupların rağbet ettiği diğer hisseler de yükseldi. AMC Entertainment yüzde 18, Koss yüzde 50'den fazla, BlackBerry yüzde 9, Kanadalı marihuana şirketi Tilray yüzde 13 değer kazandı. 

Dondurma külahından fal yorumu

Analistler, bunun sırrını henüz çözemezken, sosyal medyada çeşitli teoriler ortaya atıldı. Gamestop çoğunluk hisselerini elinde bulunduran aktivist-yatırımcı Ryan Cohen'in McDonald's dondurma külahı resmini kurbağa emojisi eşliğinde paylaşımını gizli bir işaret olarak yorumlayan ya da Cohen'le varılan anlaşma sonrası GameStop'un en üst düzey mali yöneticisi Jim Bell'in değiştirilmesiyle bağlantılandıranlar çıktı. Bu değişiklikle birlikte bilgisayar oyunları mağazaları zincirinin daha yüksek teknolojiye dayanan bir iş modeline geçmesi bekleniyor. Alım satım opsiyonu gibi piyasadaki hareketlenmelerle ilişkili izahatlar getirenler de oldu. 

'Çünkü seviyoruz'

GameStopçulardan biri, Reddit'teki WallStreetBets forumunda "Niye yukarı çıkıyor" diye sorduğunda, bir diğerinden "Çünkü bu hisseyi seviyoruz" yanıtı geldi. Bir başkası "İlkinde kaçırmıştım, bir daha o hatayı yapmam, Ay'a kadar çıkacağım" dedi.  

Reddit'te örgütlenen küçük yatırımcılar, 2019’da 470 milyon dolar zarar açıklayan GameStop'a ocak ayında yatırım yaptı. Melvin Capital Management ve Citron Research gibi hedge fonlar hissenin düşeceği yönünde pozisyon almış ve açığa satış yapmıştı. Küçük yatırımcıların örgütlenmesiyle 3 dolarlık hisse fiyatı yüzde 135 değer kazanarak 247 dolar 51 sente kadar fırlamıştı. 
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