İkinci George Floyd vakası: Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Kamil Ergin- Brezilya





Brezilya’nın Porto Alegre şehrinde bir süpermarket zincirinin (Carrefour) güvenlik çalışanları 40 yaşındaki siyahi vatandaşı darp ederek ölümüne sebep oldular. Joao Alberto adındaki vatandaşın ölümü geçtiğimiz aylarda ABD’de benzer şekilde yaşamını yitiren George Floyd’un ardından ırkçılık ve ayrımcılık konusunu yeniden gündeme taşıdı.





Ülkede resmî tatil olarak kutlanan zenci bilinçlenme gününün arefesinde yaşanan olay toplumda infiale sebep oldu.









Gün içinde ülkenin birçok şehrinde protesto için bir araya gelen öfkeli göstericiler Carrefour marketleri yakıp yıktılar. Polisin müdahalesi ile son bulan olayların ardından açıklama yapan Carrefour yetkilileri özür dileyerek güvenlik hizmeti veren taşeron firmayla olan kontratın iptal edildiğini duyurdu. Twitter hesabından olay hakkında değerlendirmede bulunan ülke lideri Bolsonaro, muhalefetin olayları kışkırttığını ileri sürerek ülkeyi karıştırmak isteyenlere karşı tek yürek olunması çağrısında bulundu.





İlk bulgulara göre nefes alamadığı için öldüğü söylenen kurbanın, bir çalışanla tartıştığı ve 5 dakika boyunca darp edildiği güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.







