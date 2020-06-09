Samanyolu Haber /Gündem / İkinci George Floyd vakası! /09 Haziran 2020 09:22

İkinci George Floyd vakası!

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başta ABD’de olmak üzere dünyanın dört bir yanında başlayan ırkçılık karşıtı protestolar sürerken yine bir polis siyahi vatandaşa şiddet uyguladı. Siyahi kişiye orantısız güç uygulayan Tyler Timberlake adlı polis, gözaltına alındı

İkinci George Floyd vakası!

Minneapolis kentinde siyahi George Floyd ‘un 25 Mayıs günü polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından benzer bir olay da Virginia eyaletinde yaşandı.
 
Eyaletin Fairfax County bölgesinde, sokakta yürüyen siyahın polislerce önü kesildi. Polis Tyler Timberlake, şahısla tartışırken, aniden elektroşok tabancasını ateşledi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, yürüyen siyah Amerikalının yanına polisin geldiği ve şahsa arkadan yaklaşarak elektroşok tabancasını ateşlediği görülüyor.

FLOYD GİBİ ‘NEFES ALAMIYORUM’ DEDİ

Yere düşen kişinin sırtına dizini koyan Timberlake adlı polis, acıyla bağıran adamın ensesine elektroşok tabancasını dayayarak defalarca ateşliyor. Diğer polislerin şahsa yüklendiği dikkat çekiyor.

Görüntülerde, siyah ABD’linin gözaltına alındığı sırada, George Floyd gibi defalarca “Nefes alamıyorum” diye bağırması dikkat çekiyor.

36 AY HAPİS CEZASI ALABİLİR

Polis Tyler Timberlake, olay sonrası ‘gözaltı sırasında orantısız güç kullandığı’ gerekçesiyle gözaltına alındı. Yaklaşık 8 yıldır polis olan Timberlake’in hüküm giymesi durumunda 36 aya kadar hapis cezası alması bekleniyor.
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