İkinci George Floyd vakası!

Minneapolis kentinde siyahi George Floyd ‘un 25 Mayıs günü polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından benzer bir olay da Virginia eyaletinde yaşandı.





Eyaletin Fairfax County bölgesinde, sokakta yürüyen siyahın polislerce önü kesildi. Polis Tyler Timberlake, şahısla tartışırken, aniden elektroşok tabancasını ateşledi.





Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, yürüyen siyah Amerikalının yanına polisin geldiği ve şahsa arkadan yaklaşarak elektroşok tabancasını ateşlediği görülüyor.





FLOYD GİBİ ‘NEFES ALAMIYORUM’ DEDİ





Yere düşen kişinin sırtına dizini koyan Timberlake adlı polis, acıyla bağıran adamın ensesine elektroşok tabancasını dayayarak defalarca ateşliyor. Diğer polislerin şahsa yüklendiği dikkat çekiyor.





Görüntülerde, siyah ABD’linin gözaltına alındığı sırada, George Floyd gibi defalarca “Nefes alamıyorum” diye bağırması dikkat çekiyor.



