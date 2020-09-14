Samanyolu Haber /Dünya / İkinci kez kapanan ilk ülke İsrail /14 Eylül 2020 10:31

İkinci kez kapanan ilk ülke İsrail

İsrail, Covid-19 salgınıyla mücadelede dünya genelinde ikinci defa genel karantina kararı alan ilk ülke oldu.

SHABER3.COM

Vaka sayılarındaki hızlı yükseliş nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu, 18 Eylül Cuma saat 14.00'dan itibaren ülkede üç hafta boyunca genel karantina uygulanacağını açıkladı.

Pazar gecesi televizyondan yaptığı konuşmada Başbakan, "Bu durumun herkes için çok ağır bir faturası olacağını bildiğini" belirtti. Karantinanın Yahudi tatili Roş Haşana'ya denk geleceğini de belirten Netanyahu, "Bu tatil alışılagelenlerden farklı olacak. Ailemizin tüm fertleri ile birlikte kutlamamız mümkün olmayacak" dedi.

Yolsuzluk ve koronavirüse karşı başarısız bir yönetim sergilemekle suçlanan Netanyahu, üç aydır halk protestolarının odağında bulunuyor. Başkanın istifasının istendiği bu gösterilerin sonuncusu cumartesi günü 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Pazar gecesi kendisine yöneltilen eleştirileri de yanıtlayan Netanyahu, "Kuralları uygulamayı sürdürürsek virüsü yenebileceğimize güvenim tam. Aşı ve hızlı test çalışmalarının gelmekte olduğunu görüyorum" dedi.

Geçen cumartesi hükümetin muhafazakar kanadından İskan Bakanı Yaakov Litzman karantina hazırlıklarına tepki göstererek istifa ettiğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de Covid-19 pandemisinde vaka sayısı 153 bini geçerken, 1108 kişi de hayatını kaybetti.
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