Samanyolu Haber /Gündem / İkinci kez oy kullanırken yakalanan MHP’li yönetici: 'Suç olduğunu bilmiyordum' /28 Mayıs 2023 14:18

İkinci kez oy kullanırken yakalanan MHP’li yönetici: 'Suç olduğunu bilmiyordum'

MHP'nin Dilovası İlçe Yöneticisi Yücetan Dilmaç'ın iki kere oy kullanmaya çalışırken yakalandığı ve "Suç olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

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MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç iki ayrı sandıkta oy kullanmaya çalışırken yakalandı. Dilmaç hakkında tutanak tutuldu. Hakkında suç duyurusunda bulunulan Dilmaç’ın avukatlara “Bunun suç olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi

T24'ten Ergün Demir'in haberine göre vatandaşlar 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Oylar kullanılmaya başlar başlamaz ülkenin birçok yerinden usulsüz oy kullanımıyla ilgili haberler gelmeye başladı. Usulsüz oy kullanımıyla ilgili bir haber de Kocaeli’nin Dilovası ilçesinden geldi.
 
“SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM!”
 MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç oy kullandığı Can Gülmen İlköğretim Okulunda iki ayrı sandığa oy atmaya çalışırken görevliler tarafından yakalandı. 1012 numaralı sandığa zarf atarken yakalanan Dilmaç hakkında tutanak tutuldu. Hakkında suç duyurusunda bulunulan Dilmaç’ın avukatlara “Bunun suç olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.
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