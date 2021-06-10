Samanyolu Haber /Gündem / İkinci maaşını Euro ile alıyor, üstelik Hazine Bakan yardımcısı! /10 Haziran 2021 11:03

İkinci maaşını Euro ile alıyor, üstelik Hazine Bakan yardımcısı!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül'ün aynı zamanda Sun Express Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Yavuzyılmaz, Gül'ün 3 bin 750 Euro'luk ikinci maaşıyla birlikte ayda 67 bin 179 lira maaşı olduğunu ileri sürdü.

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AKP'li bürokratların bir çok kurumdan aldığı 'maaşları' ortaya çıkaran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün aynı zamanda Sun Express Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu ortaya çıkardı. Yavuzyılmaz, çift maaş alan Bakan Yardımcısı Gül’ün aylık gelirinin 67 bin 179 TL olduğunu ileri sürdü.

Toplam maaş 67 bin TL

Deniz Yavuzyılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül'ün, aynı zamanda Sun Express A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik.

Bakan Yrd. maaşı: 27.917 TL

Sun Express YK ücreti: 3.750 Avro

Aylık toplam gelir: 27.917+39.262=67.179 TL” ifadelerini kullanarak, Ticaret Sicil Gazetesi’ni kaynak gösterdi.

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