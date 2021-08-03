İkinci 'Münevver Karabulut' vakası

Ayhan, Varsak’taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu’nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.







Münevver Karabulut cinayeti nedir?





Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde ünlü işadamı Hayyam Garipoğlunun oğlu Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülüp vücudu parçalara ayrılmış bir şekilde valizlere konarak çöpe atılmıştı.





Cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda dikkat çekmiş ve büyük tepki oluşmuştur. Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştur. Yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermiştir. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar ettiği iddia edilmiştir. Münevver Karabulutun ailesi Cem Garipoğlunun cesedini hiç bir zaman teşhis etmeye gitmemştir. Toplumun büyük bir kesmi, Cem Garipoğlunun hala hayatta olduğuna inanandığını ifade etmektedir.



Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz’da hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Haytaoğlu, durumu ablası Ezgi Haytaoğlu ile paylaştı. Ablası, Haytaoğlu’na kızıp dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyleyince aralarında tartışma başladı.Tartışma sırasında Haytaoğlu, ablasına “Ben biraz hava alacağım” diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Haytaoğlu, telefonda, ablasına “Kafede coronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım” diyerek telefonu kapattı, bir daha da ulaşılamadı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra’nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Ayhan’la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan’ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, “Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok” diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan’ı serbest bıraktı.İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Ayhan’ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valizle birkaç kez çıkıp gittiğini belirlendi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.48 yaşındaki Ayhan, Haytaoğlu’na cinsel saldırıda bulunmasının ardından banyoda boğarak öldürdüğünü, beş parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyledi.