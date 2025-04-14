Samanyolu Haber /Gündem / İkinci 'Narin' davasında ara karar verildi, duruşma ertelendi /14 Nisan 2025 20:07

İkinci 'Narin' davasında ara karar verildi, duruşma ertelendi

Diyarbakır’'da, kaybolmasından 19 gün sonra cansız halde bulunan Narin'in öldürülmesine ilişkin, 6’sı tutuklu, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 15 sanık, “suçluyu kayırma” suçlamasıyla bugün Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıktı. Hakim, tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 25 Nisan'a ertelendi.

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21 Ağustos 2024’te 8 yaşındaki Narin Güran kaybolmuş, küçük kızın cesedi 19 gün sonra Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında, taşlarla örtülmüş ve çalılıklara gizlenmiş halde bulunmuştu. Soruşturma sonucunda amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmış, 28 Aralık’taki duruşmada üç aile ferdine müebbet, Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete dolaylı şekilde yardım ettikleri iddia edilen aile bireyleri ve yakın çevreye yönelik yeni bir soruşturma yürüttü. Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran ile diğer 9 kişi hakkında “suçluyu kayırma” suçlamasıyla iki ayrı iddianame hazırlanarak dava açıldı.

Ayrıca suça sürüklendiği belirtilen 15-16 yaşlarındaki M.G., İ.K. ve R.A. isimli üç çocuk hakkında da aynı suçtan iddianame düzenlendi. Çocuk sanıkların davası Diyarbakır 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde kabul edildi ve ardından ana dava dosyasıyla birleştirildi.

Tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya; tutuksuz sanıklar ise: Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17).

Toplamda 3’ü çocuk 15 sanığın, 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlandı.

Mahkemede yaşananları gazeteci İhsan Yalçın ve Emrullah Erdinç aktardı...

18.43 DURUŞMA ERTELENDİ

Narin Güran cinayetine ilişkin 3'ü çocuk, 6'sı tutuklu 15 kişi hakkındaki 'suçluyu kayırma' davasında ara karar verildi. Hakim, tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sonraki duruşma 25 Nisan'da görülecek.

16.55 SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Mütalaasını açıklayan savcı; tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya’nın tutukluluğunun devamını istedi.

Avukatlar şu anda mütalaaya karşı savunma yapıyor.

14.30 DURUŞMAYA BİR SAAT ARA VERİLDİ

Saat 14.30 itibariyle duruşmaya ara verildi. 10 kişinin savunması tamamlanırken, aranın ardından kalan 5 sanık savunma yapacak.

14.10 8 KİŞİ SAVUNMA YAPTI

Sanıkların savunmaları sürüyor. Şu ana kadar 8 kişinin savunması tamamlandı.

11.28 SANIK SAVUNMALARI DEVAM EDİYOR

Sanık savunma ve sorguları devam ediyor.

11.07 ÜÇ KİŞİNİN SAVUNMASI TAMAMLANDI

Ömer Faruk Güran, Şeyma Kaya ve Muhammed Kaya savunmalarını yaptı.

11.00 SANIK SAVUNMALARI BAŞLADI

Sanık savunmaları başladı. Sanık kürsüsüne ilk çıkan Ömer Faruk Güran oldu.

10.30 BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Aile Bakanlığı VE Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin davaya müdahillik talebi kabul edildi.

09.50 İDDİANAME OKUNUYOR

Duruşma kapalı görülüyor. Mahkeme salonunda unda sadece sanıklar, yakınları ve avukatları bulunuyor. Bugün başlayan davada İddianame okunuyor.

09.45 DAVA BAŞLADI

Narin Cinayetinde “Suçluyu Kayırma Davası” başladı.

09.00 SANIKLAR MAHKEMEYE GETİRİLDİ

Tutuklular cezaevinden adliyeye getirildi. Mahkeme salonuna alımlar başladı.
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