İkinci 'Narin' davasında ara karar verildi, duruşma ertelendi

Bu gelişmelerin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete dolaylı şekilde yardım ettikleri iddia edilen aile bireyleri ve yakın çevreye yönelik yeni bir soruşturma yürüttü. Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran ile diğer 9 kişi hakkında “suçluyu kayırma” suçlamasıyla iki ayrı iddianame hazırlanarak dava açıldı.
Ayrıca suça sürüklendiği belirtilen 15-16 yaşlarındaki M.G., İ.K. ve R.A. isimli üç çocuk hakkında da aynı suçtan iddianame düzenlendi. Çocuk sanıkların davası Diyarbakır 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde kabul edildi ve ardından ana dava dosyasıyla birleştirildi.
Tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya; tutuksuz sanıklar ise: Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17).
Toplamda 3’ü çocuk 15 sanığın, 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlandı.
Mahkemede yaşananları gazeteci İhsan Yalçın ve Emrullah Erdinç aktardı...
18.43 DURUŞMA ERTELENDİ
Narin Güran cinayetine ilişkin 3'ü çocuk, 6'sı tutuklu 15 kişi hakkındaki 'suçluyu kayırma' davasında ara karar verildi. Hakim, tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sonraki duruşma 25 Nisan'da görülecek.
16.55 SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Mütalaasını açıklayan savcı; tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya’nın tutukluluğunun devamını istedi.
Avukatlar şu anda mütalaaya karşı savunma yapıyor.
14.30 DURUŞMAYA BİR SAAT ARA VERİLDİ
Saat 14.30 itibariyle duruşmaya ara verildi. 10 kişinin savunması tamamlanırken, aranın ardından kalan 5 sanık savunma yapacak.
14.10 8 KİŞİ SAVUNMA YAPTI
Sanıkların savunmaları sürüyor. Şu ana kadar 8 kişinin savunması tamamlandı.
11.28 SANIK SAVUNMALARI DEVAM EDİYOR
Sanık savunma ve sorguları devam ediyor.
11.07 ÜÇ KİŞİNİN SAVUNMASI TAMAMLANDI
Ömer Faruk Güran, Şeyma Kaya ve Muhammed Kaya savunmalarını yaptı.
11.00 SANIK SAVUNMALARI BAŞLADI
Sanık savunmaları başladı. Sanık kürsüsüne ilk çıkan Ömer Faruk Güran oldu.
10.30 BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU
Aile Bakanlığı VE Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin davaya müdahillik talebi kabul edildi.
09.50 İDDİANAME OKUNUYOR
Duruşma kapalı görülüyor. Mahkeme salonunda unda sadece sanıklar, yakınları ve avukatları bulunuyor. Bugün başlayan davada İddianame okunuyor.
09.45 DAVA BAŞLADI
Narin Cinayetinde “Suçluyu Kayırma Davası” başladı.
09.00 SANIKLAR MAHKEMEYE GETİRİLDİ
Tutuklular cezaevinden adliyeye getirildi. Mahkeme salonuna alımlar başladı.