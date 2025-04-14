İkinci 'Narin' davasında ara karar verildi, duruşma ertelendi

Mahkemede yaşananları gazeteci İhsan Yalçın ve Emrullah Erdinç aktardı...









16.55 SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI





14.30 DURUŞMAYA BİR SAAT ARA VERİLDİ





14.10 8 KİŞİ SAVUNMA YAPTI





11.28 SANIK SAVUNMALARI DEVAM EDİYOR





11.07 ÜÇ KİŞİNİN SAVUNMASI TAMAMLANDI





11.00 SANIK SAVUNMALARI BAŞLADI





10.30 BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU





09.50 İDDİANAME OKUNUYOR

Duruşma kapalı görülüyor. Mahkeme salonunda unda sadece sanıklar, yakınları ve avukatları bulunuyor. Bugün başlayan davada İddianame okunuyor.









09.00 SANIKLAR MAHKEMEYE GETİRİLDİ

21 Ağustos 2024’te 8 yaşındaki Narin Güran kaybolmuş, küçük kızın cesedi 19 gün sonra Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında, taşlarla örtülmüş ve çalılıklara gizlenmiş halde bulunmuştu. Soruşturma sonucunda amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmış, 28 Aralık’taki duruşmada üç aile ferdine müebbet, Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.Bu gelişmelerin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete dolaylı şekilde yardım ettikleri iddia edilen aile bireyleri ve yakın çevreye yönelik yeni bir soruşturma yürüttü. Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran ile diğer 9 kişi hakkında “suçluyu kayırma” suçlamasıyla iki ayrı iddianame hazırlanarak dava açıldı.Ayrıca suça sürüklendiği belirtilen 15-16 yaşlarındaki M.G., İ.K. ve R.A. isimli üç çocuk hakkında da aynı suçtan iddianame düzenlendi. Çocuk sanıkların davası Diyarbakır 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde kabul edildi ve ardından ana dava dosyasıyla birleştirildi.Tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya; tutuksuz sanıklar ise: Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17).Toplamda 3’ü çocuk 15 sanığın, 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlandı.Narin Güran cinayetine ilişkin 3'ü çocuk, 6'sı tutuklu 15 kişi hakkındaki 'suçluyu kayırma' davasında ara karar verildi. Hakim, tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sonraki duruşma 25 Nisan'da görülecek.Mütalaasını açıklayan savcı; tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya’nın tutukluluğunun devamını istedi.Avukatlar şu anda mütalaaya karşı savunma yapıyor.Saat 14.30 itibariyle duruşmaya ara verildi. 10 kişinin savunması tamamlanırken, aranın ardından kalan 5 sanık savunma yapacak.Sanıkların savunmaları sürüyor. Şu ana kadar 8 kişinin savunması tamamlandı.Sanık savunma ve sorguları devam ediyor.Ömer Faruk Güran, Şeyma Kaya ve Muhammed Kaya savunmalarını yaptı.Sanık savunmaları başladı. Sanık kürsüsüne ilk çıkan Ömer Faruk Güran oldu.Aile Bakanlığı VE Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin davaya müdahillik talebi kabul edildi.Narin Cinayetinde “Suçluyu Kayırma Davası” başladı.Tutuklular cezaevinden adliyeye getirildi. Mahkeme salonuna alımlar başladı.