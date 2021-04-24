İkinci Thodex skandalı! Vebitcoin sahibi gözaltında

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçmasıyla başlayan kripto depremi devam ediyor. Muğla’da İddaa bayiliği yapan İlker Baş tarafından kurulan kripto para borsası Vebitcoin mali dar boğaza girdiğini belirterek, faaliyetlerine son verdiğini kaydetti.





Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Vebitcoin’in Türkiye’deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Vebitcoin’in sahibi ve genel müdürü İlker Baş dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.





“FİNANSAL ALANDA ÇOK ZORLU BİR SÜRECE SÜRÜKLENDİK”





Thodex’in bakıma alındığını açıkladığı geçen 20 Nisan’da gece yarısında Vebitcoin de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıktı.







Şirketten kapanmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık.”





Faaliyetlerin durdurulduğuna dair açıklamanın internet sitesinde yayımlanmasının akabinde Muğla’nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde oturan Vebitcoin’in sahibi İlker Baş önceki gece villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay mahalline Jandarma ekipleri sevk edildi.





Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinde, “Vebitcoin’e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker Baş ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik.” dediği öğrenildi. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.