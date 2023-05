'İkinci tur birinci turdan çok daha kolay'

İlker Karagöz'ün moderatörlüğünü üstlendiği programda, FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, FOX Ana Haber anchorman'i Selçuk Tepeli, FOX Haber Ankara Temsilcisi Tülay Ünal Öçten ve FOX Haber Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz liderlere sorular yönelterek onları dinliyor.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu soruları cevaplıyor.



Yeniçağ'da yer alan habere göre işte satır başları;



"Milli bayramlarla ilgili sorununuz ne, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili probleminiz ne? Bayramlarımızla derdiniz ne? Bugün cumada gençlikle ilgili hutbe okundu. Böyle bir ülkede böyle bir bayram böyle mi kutlanır?



Birinci turdan çok daha kolay. Birinci tur daha zor. Aynı 31 Mart gibi. Esas zor seçimimiz 31 Marttı. Çok az farkla kazandık. O anki duygu nasıl farklıysa şimdi de öyle. Gönüllülerimizde çok büyük bir artış yaşadık. Ben bile beklemiyordum. 210 bin gönüllü arkadaşımız var. Sandığa büyük oranda gençler gelecek. En büyük değişim talebi gençlerde. Belli bir yaş üstü karamsarlık yaşıyor. Yüzde 70'e yakın rakibimin kazanacağı söyleniyordu benim adaylığımın ilk haftasında.



"Erdoğan'ı kazandırmak için yaptıkları oyunu bozduk!"



46 bin km yaptım. 50 ilde 85 miting yaptım hâlâ sesimi düzeltemedim. Çocuklarımı bu süreçte 5 kez belki gördüm. Birinci turda ben üzgünüm, daha iyisini bekliyordum. Alma ihtimalini görüyorduk. İki puan daha yukarıda olma ihtimalini çok daha yüksek görüyorduk. 2 milyon daha fazla oy aldı. Balkon konuşmasıyla seçim kazanılmaz. Bizim konuşmamız önemliydi. Sayın Mansur Yavaş ile oylara sahip çıkışımız... Sistemimiz çalıştı. Onursal Adıgüzel'in hakkını yemeyeyim. Çıktık elimizde olan veriyi söyledik. 2 gün önceki toplantıda, o gece Kılıçdaroğlu'nun dışında o geceyi anons eden biz olacaktık. Karar vermiştik.



2. tur 1. turdan çok daha kolay.



Gençler 2. tur seçimden daha ümitli,



1. turda daha iyisini bekliyordum.



AK Parti Türkiye genelinde yüzde 7'ye yakın düşüş yaşadı.



Seçimi "Gaptırmayız" dedim "Gaptırmadık"



Elimizde veri vardı veriye göre konuştuk.



Anadolu Ajansı Erdoğan'ı yüzde 60'la açtı.



Ajans sürecinin sonuca etkisi olması için kurgu vardı.



Ajans sürecinin sonuca etkisi olması için bir kurgu vardı. 50.03 ile seçimi kazanmak için hesap yaptılar. Biz oyunu Mansur Yavaş ile bozduk.



Elimizde veri olduğu için itiraz edemediler.



Maç oynandı ve bitti, bir rakip elendi.



Kılıçdaroğlu ilk turda yapacaklarını anlattı.



Bu hükümet, 21 yılda milletini lütfettiğine inandırdı.



İktidar, muhalefete iftira ve yalan attı.



İftiraya cevap veremedik, yalan konuşmayı bilmiyoruz.



Camide çocuklar bana "Terörist misiniz?" diye sordu.



"Camide dördüncü sınıfa giden çocuklar bana terörist misiniz anlamına gelecek sorular sordu"



Yalan konuşmayı da iftira atmayı da bilmiyoruz. Bu yalan ve iftiralar peşi sıra dizildi. Düzen ve sistemin bozukluğunu elde tutmak lazım. Tüm bakanlar vekil adayı, bir yere gidiyor valiler kaymakamlar arkasına dizilip gidiyor. Böyle bir atmosferde, olacak iş değil. Ben 11 canlı yayın dedim 20 küsur dendi. Katliam ötesi. Aynı manşet, gazetelerde. Bunları konuşmaktan utanıyorum. Camide dördüncü sınıfa giden çocuklar bana terörist misiniz anlamına gelecek sorular sordu.



Bu millete büyük bir kötülük yapıyorlar.



İnsanları birbirlerine düşüren kötü dili çocuklarınıza izlettirmeyin.



İftiralar bizi almamız gerekenden 3-4 puan aşağı çekti.



Mansur Yavaş'la beraber 2. tur için strateji belirledik.



Genel Başkanımıza nasıl kazandıracağımızın hesabını yapacağım.



Genel başkan yardımcılarımız ve belediye başkanlarımızla toplantı yaptık.



Partililer ve belediye başkanları ev ev gezecek.



Anne kartı veremezsin dediler, verdim.



500 bine yakın anne çocuğuyla ücretsiz seyahat ediyor



İstanbul'u Kanal İstanbul'dan kurtardık.



Erdoğan, insanımızı inancıyla bölüyor.





Bir basın mensubu iktidara Kanal İstanbul'u 3 aydır neden konuşmuyorsun diye neden soramıyor? Seni uyanık seni, seni kurnaz seni.



Osman Öcalan'ı TRT ekranlarına çıkarıp metin okutan siz değil misiniz?



Terör örgütlerinin akşam sabah reklamını yapıyorlar.



Gaffar Okkan'ı şehit edenlere hürmet edenleri meclise taşıdınız.



Kılıçdaroğlu'nun Akşener'in üzerine terörün toz zerresini değdiremezsiniz.



Meclis yasama, Cumhurbaşkanlığı yürütme makamı.



Erdoğan'a göre yasama, yürütme ve yargı ayrı.



Yasama ile yürütmenin farklı ittifakta olması millet için fırsat.



İBB'de çoğunluk Cumhur İttifakı'nda ama başkan olarak beni seçtiler.



Yasama ile yürütmenin farklı ittifakta olması denge oluşturur.



MHP'li seçmene sorumluluklarını hatırlatıyorum.



MHP'li seçmen ve Ülkücüler iktidar şımarıklığına müsaade etmeyecek.



"İBB'de terörist var" diyorlardı, kayboldu gitti.



Bize atılan iftiralardan AK Partili arkadaşlarım utanç duyuyor.



Bu ülkede bir demokrasi arayışı var.



Ekonominin zerresinden anlamıyorlar.



Geçmişte çalıştığı bakan Cumhurbaşkanını reddediyor.



Erdoğan'a yetkiyi verdik, ne hale geldik.



İş dünyasından yeterince ses duymuyorum, batıyoruz kardeşim.



Bir kişinin bekası mı, milletin geleceği mi önemli?



Konut kredisinde aylık faiz yüzde 4'ler konuşuluyor.



Lüks konut üretmedik, çürük evleri yeniledik.



Deprem bölgesindeki sorunları çözecek olan biziz.



Yani kaldı ki zamanında Sayın Yıldırım'a da ilk teklifi yapan benim, yani gelin beraber konuşalım, gayet de iyi oldu. Çağdaş bir ortamda belki de son yıllarda yapılan tek ikili müzakere cem münazara masası oldu. O bakımdan çağdaş bir toplumun yapması gereken bu. Çok iyi olur ama ben kabul edeceğini zannetmiyorum. Çünkü bundan endişe duyuyor. Yani niye duyuyor onu bilemem yani bir kişiyle, yani iktidara gelirken bunun fırsatını yakaladığında kullanan Sayın Erdoğan, uzun yıllardır bundan kaçıyor ya da bu alana girmek istemiyor. Böyle bir takdiri var sebebini bilemem.



İstanbul'da 2 buçuk milyonun üzerinde sığınmacı var.



Mülteci konusu önemli birkaç hatırlatma yapmak istiyorum bakın.9 Mayıs'ta ülkemize sığınan Suriyelileri asla korkmayacağız demiş Sayın Erdoğan. Onları katillerin kucağına atmayacağız. Yardımseverliğini her zaman nasıl yapıyorsak öyle devam edeceğiz. İşte bir bakan, biz ülkeyi mülteci kampı yapmadık. Suriyeliler bizim kardeşimiz demiş. Savunma Bakanı, Suriyeli kardeşlerimizi zora sokacak herhangi bir karar almamız asla söz konusu olamaz. Suriyeli kardeşlerimiz rahat olsunlar.



Erdoğan kalırsa 10 milyon sığınmacı gelir, dolar 30 lira olur.



Ve bu sizin dış politikanız da yansıyor. Suriye'ye yansıyor, Irak'a yansıyor. Orada yansımaları size sığınmacı olarak dönüyor. Sisteminizi alabora ediyor. Yani siz güvenilir bir ülke var etme yerine güven duyulmayan, itibarı olmayan, muteber olmayan bir hükümet düzeni oluşturmuş oluyorsunuz. Öyle bağırmaya çağırmaya, ala cami çıkışı, miting yapmayla itibar olmaz. Türkiye'nin Batı'daki birleşmiş milletler 'deki, Avrupa Birliği'ndeki Amerika'daki, Avrupa'daki şu an gördüğümüz öyküsü, sığınmacılar başka bir öyküsü tabii ki ve kullanıyoruz. Büyük oranda kullanıyoruz yani. Ya bu konuda ne yazık ki biz ülkemizin huzurunu parayla satıyoruz. Huzursuzluk satın alıyoruz. Ülkemizin huzurunu, ülkemizin geleceğini efendim. Burada yine bir bakalım. O zaman bir bakanımız sayın başkan, bakın bir bakanın sözü 700.000 Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi.



Bu topraklarda 700.000 üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir. Tövbe estağfurullah kardeşim bakın 2014 yılında Fransa'nın Nantes kentinde konuşma yaptım. Yine bu sığınmacı konusunda Beylikdüzü yeni belediye başkanıyım.



Dedim ki 1- sığınmacı konusu yanlış yönetiliyor. 2 - biz sizin sığınmacı deponuz değiliz.



Ben orada Eurostar'da konuşma yaptım



3.Avrupa bu işe elini koymalı sakın bizimle sınır pazarlığı yapıp siz orada tutun.



Yeter şu kadar para veririz demeyin. Gelin Ortadoğu'da paraşüt tesis edelim. Bu insanlar yurtlarında yaşasın bir AK Partili Belediye Başkanı benden sonra çıktı ismini vermeyeceğim için ne dedi biliyor musun?



Biz Osmanlı'nın torunlarıyız, kucağımızı herkese açarız. Biz şöyle güçlüyüz, böyle güçlüyüz konuşması bitti dedim ki, kardeşim ilçesinde ilçemde dedim. Siyasi konuşma yapmıyorsun, sen ne dedin şimdi? Dedim. Ne verdin dedim, Avrupa'ya ne, ne söylemek istedin dedim. Avrupalı ismini söylemeyeceğim. Ayıp değil mi? Dedim. Ya sen ülkenin güvenliğini pazarlıyoruz. Avrupa'ya ne yanıt verdim sustu. O zaman bu durumda yapılması gereken bir kılıf ama o akıl onun aklı değil hatırlayan o dönem cumhurbaşkanının konuşmalarını, o dönem bakanlarının konuşmalarını ya bu ülkenin, bu ülkenin sınır güvenliği diye bir şey kalmadı.



Onun için biz bu ülkenin savunma sanayinde geliştirecek kurumuz. Tusaş ışığını da ASELSAN'da en güçlü seviyeye taşıyacak biziz. İmhasını da siyahını da bu ülkenin özel aile kuruluşlarına da destek olacağız. Bu ülkenin devlet kurumlarına da o roket sana da hepsine destek olacak, onları da ayağa kaldıracağız. Çünkü bu ülkenin askeri gücü bu ülkenin, yani Türk askerinin gücü, Silahlı Kuvvetlerinin gücü, savaş için değil birine nara atmak için değil. Ülkemizin barışının olduğu kadar kendi yakın coğrafyamızın barışı ve huzuru içinde teminattır, bunun da adı.19 Mayıs günü Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh. Karakteridir bu kadar. Huzursuzluk satın alıyoruz ve süremiz var mı bilmiyorum ama buradan son 5 diyorum yani Türkiye'de en fazla huzursuz olanlarda kadınlar yani.



Allah herkese versin kız babası olsun diyorum bütün babalara benim 12 yaşında kızım var, 11 yaşında 12 deyince onun hoşuna gidiyor da hakkını arıyor, doğrusunu savunuyor, mücadelesini veriyor. Yani kemiklerimi giriyor, o kadar hoşuma gidiyor ki kızımın hakkını araması. Benim kızımın hakkını aramasına. Zerre zarar verecek kişi kurum siyasi parti sonuna kadar çatır çatır mücadele ederim baba olarak İstanbul'un Belediye Başkanı olarak sayın Cumhurbaşkanı adayımızın verdiği görev Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak bir kız evladımızın hakkına zeval getirecek, zul getirecek. Hangi siyasi görüş varisi, hangi siyasi parti varisi çatır çatır? Onunla hayatım boyunca kızım için mi? Bu ülkenin bütün kızlarımız için mücadele etmeye burada and içiyorum. Çünkü bir memleketi hayatta ve bağlayacak ve ayakta dik tutacak şey. O ülkenin kadınlarıyla erkeklerin eşit hayat mücadelesinin var olduğu bir ülke standartları dır. O bakımdan çok sorun var yani işte kız çocuklarımızla ilgili birçok konuya girelim de şimdi bir takım kurslardan vakıflara vesaire girmeyeceğim. O tarafına şu anda girmeyeceğim ama bu ülkede yanlış giden eğitim sistemi bu ülkede kadının istihdamdaki yeri. Yani yüzde otuzu 30 beşi istihdama dahil oluyor ya da üretime dahil olabiliyor işte. Kırsaldaki kadının güçlendirilmesiyle ilgili sayın Cumhurbaşkanı adayımızın kırsalda sen yeter ki üretim yap. Ben senin sosyal haklarını sana vereceğim. Sigorta primini ben ödeyeceğim yeter ki. Köyünde kırsalında yuvanı kur. Orada senin ocağında kazan kaynasın bacağında duman tütün o köy benim köyüm olsun. Şimdi bundan daha güzel bir kavram olabilir mi? Ben köy çocuğuyum. Annemin 9-10 tane ineği en az şimdi izliyordu gene diyor falan diye utanır. Şimdi annem beni dinlerken utanmıyor da hani ya niye anlatıyorsun diye öyle. O anlamda her çeşit sebzesini üreten, tütün üreten Mısır'dan bilmem nesi üreten bir kadın ben onunla büyüdüm. O bakımdan işte hayata katılan kadın yönetici kadın ve İstanbul büyükşehir Belediyesi'nin 3 Genel Sekreter Yardımcısı atadığınızda öğrendim ki, tarihindeki kez Genel Sekreter Yardımcısı Kadına tanımışız. Dolayısıyla bu ülke 21. Yüzyılda 2023'te bunları konuşuyorsa zaten sıkıntıdayız. Bu kafaları görürse Allah muhafaza evet Allah korusun Allah korusun genç kızlarımıza hanımefendileri, annelere daha ilerisi babalara sesleniyorum, Allah korusun.biz buna fırsat vermeyeceğiz kardeşim.



21. Yüzyılın cumhuriyetin 100. yılında oyunu eğer vatandaş koruyorsa hâlâ bu bir utanç kaynağıdır. Bunu çözememiş ise hükümet bunu çözememiş ise devlet bununla ilgili sistemi halle demişse, yani bununla ilgili hâlâ vatandaş kaygı duyuyorsa bugünün teknolojisinde bugünün dünyasında bu bir utanç kaynağıdır. Bugün hükümet için biz iktidar olduğumuzda bu da çözeceğiz. Konulardan birisi olacak. Böyle bir kavram kalmayacak. Ne demek ya? Bekçilik yapıyoruz oyun başında yani biz yapıyoruz, güvenlik güçleri yapıyor, o yapıyor bu yapıyor, fotoğraflar görüyoruz. Adam tan dan dan dan dan basıyor. Bilmem ki bu nedir ya hem diyoruz oyumuz namus bu ne yani? Bunu hala çözememişsen?



Bu ülkeye yaptığın en büyük ihanetlerden biri olur. O bakımdan bunu da biz çözeceğiz. Oyumuza sahip çıkacağız.



Bir de sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. Biz de onun yanında duracağız ve bu memleketin değişimine dönüşümüne 6 siyasi parti biz bunu başardık. Yani sadece sayın Kemal Kılıçdaroğlu sayın Meral Akşener. Ortaya koydu ittifakı İstanbul'da baş artık. Şimdi bunu büyüteceğiz. Allah'ın izniyle bütün Türkiye'de başaracağız. Umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır valla ben umudumu hiç çevirdiğimizde biliriz burada Ben öyle bir gecedir. O maçı saniyelerde çevirdik. Maçı niye bütün kurallara sahip çıkarak onun için biz maça sıfır sıfır başlıyor.