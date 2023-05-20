Samanyolu Haber /Politika / İkinci tur için hangi ülkede ne zaman sandığa gidilecek? /20 Mayıs 2023 10:16

İkinci tur için hangi ülkede ne zaman sandığa gidilecek?

Yurtdışında kayıtlı seçmenler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için birçok ülkede yarından itibaren sandık başına gitmeye başlayacak.

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Brezilya, Estonya, Fas, Kore, Kosova, Portekiz Sırbistan, Singapur, Slovakya, Tanzanya, Tayland, Yeni Zelanda’da sandıklar 21 Mayıs’ta açılacak ve seçmenler yalnızca o gün oy kullanabilecek.

Bu ülkeler dışındaki yurtdışı seçmenler için oy verme süreci yarın başlayacak. Bazı ülkelerde bu süre 5 gün, bazılarındaysa 2 ya da 3 gün ile sınırlı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sayfasında yer alan bilgilere göre, iki günle sınırlı ülke ve seçim noktaları şöyle:

En fazla kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Almanya’da 17 ayrı seçim noktası olacak. Bremen, Aachen ve Regensburg’da seçmenler 2 gün oy verebilecek. Diğer 14 seçim noktasında oy vermek için son tarih 24 Mayıs.

ABD’de ise 9 ayrı seçim bölgesi bulunuyor. Bunlardan New York Başkonsolosluğu’na bağlı Long Island ve South Jersey seçim bölgelerinde oy verecek seçmenler için de süre yine 2 gün ile sınırlı.

Arnavutluk’ta bulunan Türk seçmenler de 20-22 Mayıs tarihlerinde Tiran Büyükelçiliği’nde sandığa gidecek. Azerbaycan’da bulunan 3 ayrı seçim bölgesinde de oy verme süresi 3 gün. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Bulgaristan, İspanya, İsrail, İtalya, Katar, Kazakistan, Libya, Lübnan, Mısır, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan Krallığı’nda da yine son gün 22 Mayıs.

Bazı ülkelerde ise 5 günlük oy verme süresi bazı seçim bölgelerinde 2 günle sınırlandırıldı.

6 seçim bölgesi bulunan Avusturya’nın Innsbruck, Linz ve Granz’daki seçmenler de 2 gün boyunca oy verebilecek.

Belçika’da 3 seçim bölgesinden sadece Hasselt’te bulunanlar için oy verme süresi 2 gün.

İngiltere’de seçmenler için 4 ayrı seçim bölgesi bulunuyor. Yalnızca Leicester’daki seçmenler için oy verme süresi 2 gün.

Almanya’dan sonra en çok Türk’ün bulunduğu Fransa’da da 9 seçim bölgesi oluşturuldu. Clermont-Ferrand, Orleans ve Mulhouse’da seçim 2 günle sınırlandırıldı.

4 ayrı seçim bölgesi olan Hollanda’nın Eindhoven kentinde oy kullanacaklar için de yine süre 2 gün.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kayıtlı seçmenler Lefkos¸a Büyükelçiliği’nde 5 gün, Güzelyurt’taysa 2 gün oy verebilecek.

Bu noktalar dışındaki tüm yurtdışı seçim bölgelerinde sandıklar 20 Mayıs’ta açılıp, 24 Mayıs akşamına kadar açık kalacak.

Yurtdışı seçmenler hangi saatlerde oy kullanabilecek?

YSK’nın resmi internet sayfasında seçimin ikinci tura kalması halinde oy verme saatlerinin 08.00 - 22.00 olarak belirlendiği, başkonsolosluklara bağlı s¸ehirlerde oy verme saatinin yerel saat ile 09.00 - 18.00 olarak devam edeceği belirtildi.

ABD’de South Jersey ve Long Island’da oy verme saatleri 09.00 - 21.00.

Bağdat Büyükelçiliği, Kiev Büyükelçiliği, Odesa Başkonsolosluğu, İslamabad Büyükelçiliği, Karaçi Başkonsolosluğu ve Lahor Başkonsolosluğu ic¸in oy kullanma saatleri 09.00-19.00 olarak kaydedildi.

Kassel Başkonsolosluğu’nda oy verme saatleri 09.00-18.00 olarak belirtildi.

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