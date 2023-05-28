Samanyolu Haber /Gündem / İkinci turda katılım düştü /28 Mayıs 2023 20:37

İkinci turda katılım düştü

Türkiye, cumhurbaşkanını seçmek için tekrar sandık başına gitti. Saat 20.15 itibarıyla açılan sandık oranı yüzde 98,14 iken katılım oranı yüzde 82,83 olarak belirlendi. Katılım oranı en yüksek olan il Düzce olurken, en az katılım sağlanan il ise Ağrı olarak belirlendi. Öte yandan Tunceli hariç bütün illerde katılım düştü.

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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci kez sandığa gitti.

Saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapanırken oyların sayımına da başlandı.

Yüzde 65,7 ile katılım oranı en düşük il Ağrı oldu.

Ağrı'yı ise Iğdır, Van, Muş ve Kars takip etti.

KATILIM ORANI EN YÜKSEK İL

2. tur seçimlerinde ise katılım oranı en yüksek il ise yüzde 89,8 ile Düzce oldu.

Düzce'yi Amasya, Kütahya Tokat, ve Çanakkale takip etti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE KATILIM DURUMU

İlk seçimde yüzde 90,8 katılım oranı gösteren İstanbul'da 2. turda ise yüzde 87,1 oranında katılım oldu.

Ankara'da ilk seçimde 91,5 katılım sağlandı. 2. turda ise katılım oranı yüzde 87,7'ye düştü.

İzmir'de ilk seçimde yüzde 90,5 katılım sağlanırken 2. seçimde yüzde 87 oranı ile sandığa gidildi.


Seçimin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı ve birinci çıktığı illerden Diyarbakır, Mardin, Van Hakkari, Şırnak ve Batman'da seçime katılım oranı ikinci turda düştü. 

Diyarbakır: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda oyların yüzde 71,96'sını aldığı Diyarbakır'da katılım yüzde 81,70 olarak gerçekleşmişti. İkinci turda Diyarbakır'da katılım yüzde 75,74'ü düştü.  

Şırnak: Kılıçdaroğlu'nun ilk turda yüzde 75,85 oy aldığı Şırnak'ta katılım 86,60 katılım olmuştu. İkinci turda katılım yüzde 79,72 olarak gerçekleşti. 

Hakkari: Kılıçdaroğlu'nun ilk turda yüzde 72,32 oy aldığı Hakkari'de katılım yüzde 83,57'ydi. İkinci turda katılım yüzde 77,56'ya düştü.  

Mardin: İlk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyların yüzde 66,11'ini aldığı Mardin'de katılım yüzde 82,76 olmuştu. İkinci turda Mardin'de de katılım düştü ve yüzde 78,60 oldu.

Batman: Kılıçdaroğlu'nun ilk turda yüzde 67,57 oy aldığı Batman'da katılım ise 84,93 katılım olmuştu. İkinci turda katılım yüzde 80,23'e indi.  

Van: Kılıçdaroğlu'nun mitinginde büyük bir ilgi ile karşılandığı Van'da ilk turda oyların 62,26'sını aldı. Kentte ilk tura katılım yüzde 78,62 olarak gerçekleşti. İkinci tura katılım ise yüzde 72,16'ya düştü.

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