Samanyolu Haber /Gündem / İkinci vaka: AKP’li Ünal da mı yolcu? /26 Ekim 2022 14:37

İkinci vaka: AKP’li Ünal da mı yolcu?

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 5 ay önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili sözleri nedeniyle koltuğundan oldu. Partide şimdi de aynı makamda ikinci kriz yaşanıyor. Mahir Ünal’ın da Cumhuriyet devrimleriyle ilgili sözleri nedeniyle koltuğundan olabileceği belirtiliyor.

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AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 5 ay önce BAE ile ilgili sözleri nedeniyle koltuğundan oldu. Özkan, 15 Temmuz'un finansörü olarak gösterilen BAE'le ilgili “Baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, teslim oldu” yorumu yaptı. İki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmeye başladığı dönemde yapılan bu yorum Özkan'ı koltuğundan etti.

Partide şimdi de aynı makamda ikinci kriz yaşanıyor. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın Cumhuriyet devrimleri için kullandığı sözler kriz yarattı. İktidar ortağı MHP'den sert yanıt gelmesi ve AKP'nin açıklama yapmak zorunda kalmasının ardından, Mahir Ünal'ın da tıpkı Cahit Özkan gibi koltuğundan olabileceği belirtiliyor.

2011'den beri milletvekili, Kültür Bakanlığı ve parti yöneticiliği gibi görevlerde bulunan Mahir Ünal'ın MHP'yle yıldızı hiç barışmadı. Ünal'ın çözüm sürecinde Dolmabahçe görüşmesinde yer alması MHP'nin de hedefine girmesine neden oldu.

MHP Lideri Bahçeli, Ünal'ın sözlerini “Talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesinde” diye eleştirdi. MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu da “Hadsize böyle had bildirilir” dedi. Ankara kulislerinde, Ünal'ın görevine devam edip edemeyeceği tartışılıyor.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

AKP’li Mahir Ünal, Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nda düzenlenen konferansta, “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi, her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi, Mao'nun Çin kültür devrimidir, lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” demişti.

AKP’DEN TEPKİ

Ünal'a kendi partisinden de tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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