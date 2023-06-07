İkincilik yarışında müthiş maç: 6 gol, 1 kırmızı

Sözcü'de yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında Beşiktaş, sahasında arabam.com Konyaspor’u konuk etti. Vodafone Park’ta oynanan ve özellikle ikinci yarısı müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.



Beşiktaş’ın gollerini 6. dakikada Gedson Fernandes, 41. dakikada Jackson Muleka ve 62. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti. Konyaspor’un golleri ise 45+2. dakikada Oğulcan Ülgün, 47. dakikada Mahir Emreli ve 51. dakikada Alejandro Pozuelo’dan geldi. Konyaspor, 65. dakikada Oğulcan Ülgün’ün gördüğü kırmızı kart sonrası maçı 10 kişi tamamladı.



Bu sonuçla, Fenerbahçe’nin 3 puan gerisinde kalan Beşiktaş ligi 78 puanla üçüncü sırada, Konyaspor ise 51 puanla 8. sırada tamamladı. Siyah beyazlılar, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi’ne katılacak.



GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ



Karşılaşmaya iyi başlayan, iki farklı öne geçen, rakibine pozisyon vermeyen Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikaları ve ikinci yarının başında yediği gollerle şoke oldu. Yine de beraberliği yakalamayı başaran ev sahibi ekip, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen galibiyet golünü kaydedemedi.



Ligdeki 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, yenilmezlik serisini ise 15 maça çıkardı.



İLK GOL ERKEN GELDİ



Maça çok hızlı başlayan Beşiktaş, henüz 6. dakikada öne geçti. Salih Uçan’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Gedson Fernandes, hızla ceza alanına ilerledi. Ahmet Oğuz’dan seken topu tekrar önünde bulan Gedson Fernandes, sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ibrahim Sehic’in yanından ağlarla buluşturdu.



Bu golün ardından uzun süre düşük tempoda giden karşılaşmada Beşiktaş, 41. dakikada farkı ikiye çıkardı. Cenk Tosun’un uzun pasıyla topla buluşan Jackson Muleka hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve rakiplerini ekarte ederek yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı Ibrahim Sehic’in yanından ağlarla buluşturmayı başardı.



MERT GÜNOK’TAN BÜYÜK HATA



İlk yarının uzatma dakikaları oynanırken Konyaspor, Mert Günok’un hatasından bulduğu golle farkı bire indirdi. Alejandro Pozuelo’nun pasıyla topla buluşan Oğulcan Ülgün’ün, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda yerden seken meşin yuvarlak Mert Günok’un solundan ağlara gitti.



Bu golle karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile sona erdi.



İKİNCİ YARI PEŞ PEŞE GOLLERLE BAŞLADI



İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Konyaspor, peş peşe bulduğu gollerle öne geçti. Önce 47. dakikada Mahir Emreli sahneye çıktı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Guilherme Sitya’nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mahir Emreli’nin altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda Mert Günok’un müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



Bu golden 4 dakika sonra Konyaspor, Alejandro Pozuelo ile öne geçmeyi başardı. Marlos Moreno’nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Alejandro Pozuelo, Mert Günok’tan sıyrıldıktan sonra sol çaprazda dar açıdan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.



ÖNCE GOL SONRA KIRMIZI KART



Karşılaşmada 62. dakika oynanırken Beşiktaş beraberliği yakaladı. Alexandru Maxim, Cenk Tosun, Tayfur Bingöl arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Tayfur Bingöl, açısını bularak altıpas önünden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ibrahim Sehic’in sağından ağlarla buluşturmayı başardı.



Karşılaşmanın 65. dakikasında Konyaspor 10 kişi kaldı. Beşiktaş yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Oğulcan Ülgün, Gedson Fernandes’e yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Oğulcan Ülgün, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 3-3 berabere sona erdi.