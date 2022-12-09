İkinci görüşme için tarih konuştular

Al Araby, Türkiye ile Mısır arasında geçtiğimiz günlerde Libya ve Doğu Akdeniz konuları dahil olmak üzere "Türkiye'deki Mısırlı muhaliflerin durumunu" da içeren bir toplantı gerçekleştirildiğini yazdı.







Habere göre, iki ülke arasında Libya konusunun "her iki tarafın da üst düzey temsiline tanık olan toplantı sırasında tartışmaların büyük bölümünü" oluşturdu.





Görüşmede, Libya'da yeni bir hükümet kurmamak için iki taraf arasında bir fikir birliği olduğu görülürken, şahıslar üzerinde anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Türkiye'nin mevut Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi desteklediği, Mısır'ın ise Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi adayı Fethi Başağa'yı desteklediği ifade edildi.





Görüşmelerde, Türk tarafının, Libya'da seçimler yapılana kadar üzerinde anlaşmaya varılması halinde Kahire'ye "yeterli garanti" vermeye hazır olduğu bildirildi.





"SİSİ-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ İÇİN TARİH GÖRÜŞÜLDÜ"

Toplantıda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak olası buluşma için biri Nisan olmak üzere 3 olası tarih görüşüldüğü belirtildi.





İsminin açıklanmaması koşuluyla Al Araby'e konuşan üst düzey Türk yetkili, iki ülke arasındaki diplomatik temsil düzeyinin büyükelçi düzeyine yükseltilmesinin "yakın" olduğunu ifade ederek, bu adımın tarihinin önümüzdeki Mart ayında gerçekleşebileceğini söyledi.





"İSTİŞARELERDE BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Türk yetkili, Ankara'nın "iki ülke arasında karşılıklı büyükelçi atama kararının belirlenmesinin ardından Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu'nun Mısır'a Büyükelçi olarak atanabileceğini" aktardı.





Yetkili, "iki ülke arasındaki mevcut istişarelerin büyük ilerleme kaydettiğini" ve "anlaşmazlık konularında geniş hatlar üzerinde fikir birliğine varıldığını" ifade ederek, Ankara'nın "Müslüman Kardeşler'in hiçbir üyesini Mısır'a iade etmeyeceğini, bunun karşılığında Türkiye'den Mısır hükümetine herhangi bir muhalif siyasi eylemin gerçekleştirilmesine izin vermeyeceğini" söyledi.