Samanyolu Haber /Politika / İkisi arasında soğuk rüzgârlar... /23 Haziran 2020 11:28

İkisi arasında soğuk rüzgârlar...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "son başbakan" Binali Yıldırım arasında soğuk rüzgârlar esiyor. Erdoğan'ın Meclis başkanlığına aday göstermek yerine, "Milletvekilleri arasında temayül yoklaması yapalım." teklifi Yıldırım'ı hayal kırıklığına uğrattı. "Kırgın mısınız?" sorusu üzerine Yıldırım, "Önemi yok, hepsi bitti." cevabını verdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olması beklenen ancak aday olmayacağını açıklayan eski başbakan Binali Yıldırım, "Ben niye aday olmadım? Grubum zarar görmesin, milletvekilleri üzülmesin, iki arada bir derede kalmasınlar diye. Bundan partimizin zarar göreceğini düşünerek böyle bir karar aldım." dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugün yayımlanan makalesinde eski başbakan Binali Yıldırım'ın niçin TBMM Başkanlığı'na aday olmadığına dair sözlerine yer verdi. 

Sarıkaya'nın sorularına Yıldırım'ın verdiği cevaplar şöyle:

Teamül yoklaması yapacağını Sayın Cumhurbaşkanı size baş başa yediğiniz yemek sırasında iletti mi?

Bunların hiç önemi yok artık, bitti hepsi. Ben artık noktayı koydum.

Aday olmayı düşündüğünüz, teamül yoklaması nedeniyle vazgeçtiğiniz ileri sürülüyor.

Olacak bir iş değildi… Milletvekillerine ve gruba zarar verir; ne yarışı yapacağız. Olmazdı yani.

Aday olmamanızın gerekçesi bu mu?

Niye aday olmadım? Grubum zarar görmesin, milletvekilleri üzülmesin, iki arada bir derede kalmasınlar diye… Bundan partimizin, Meclis grubumuzun zarar göreceğini düşünerek böyle bir karar aldım. 

Bu kadar açık ve seçik... Belki biz de zarar görürdük ama bizden ziyade milletvekillerimizin iki arada bir derede kalması çok hoş bir şey değildi."

Buruk olduğunuz, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığında ancak yatırımcı bir görev verilirse kabul edeceğiniz yönünde iddialar dolaşıyor…

Benim böyle bir şeyim yok. Samimiyetle söyleyeyim, böyle bir şeyim hiç olmaz... Hiçbir zaman da görev beklentim olmadı. Hele bir pazarlık falan da söz konusu olmadı; kaldı ki gündemde de öyle bir şey yok.

Yıldırım tek başına Cumhur İttifakı'nın adayı olarak TBMM Başkanı seçilmek istiyordu. Ancak Erdoğan mevcut başkan Mustafa Şentop ile temayül yoklamasına girmesini teklif edince geri çekildi.

"YILDIRIM GELİNEN NOKTADAN HOŞNUT DEĞİL"

Sarıkaya, Yıldırım ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden notları şöyle aktardı:

Konuşmamızdan anladığım şu ki Yıldırım, meselenin bu noktaya gelmiş olmasından da hoşnut değil. Çıkarılan söylentilerden rahatsız, o sebeple Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı konusunda birkaç kez 'Talebim hiç olmadı, samimiyetle söyleyeyim benim böyle bir şeyim hiç olmaz' deme gereği duydu. 

Gündemde kabine değişikliğinin olmadığını da özellikle vurguladı. Her zamanki gibi sözü döndürmedi, doğrudan söyledi. İçinden ne geliyorsa öyle konuştu.
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