Samanyolu Haber /Politika / 'İkisi de aralıkta ilan edecek' /13 Kasım 2019 11:19

'İkisi de aralıkta ilan edecek'

Ali Babacan ekibi aralık sonu, Ahmet Davutoğlu ekibi ise aralık başında partilerini kuracak.

SHABER3.COM

Parti kurma hazırlıkları süren Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, tüzük ve program çalışmalarını büyük oranda tamamladı. 

Babacan’ın program için ekonomi, dış politika, eğitim, sosyal güvenlik ve sağlık başta olmak üzere politikaları belirlemek üzere çok sayıda komite oluşturduğu, bu komitelerin 15-20 Aralık’a kadar çalışmalarını tamamlayarak program ve tüzüğü şekillendireceği kaydediliyor.

EN GEÇ ARALIK AYININ SON HAFTASI

Cumhuriyet'in haberine göre Babacan ekibinde yer alan bir siyasetçi, “Partinin tüzel kişiliği en geç aralık ayının son haftası kurulmuş olacak.” diye konuştu. 

Suriye'ye yönelik askeri harekata yönelik birlikte parti kurma çalışmalarının aksadığı ve ertelendiği yönünde iddiaların gündeme geldiğine dikkat çeken aynı siyasetçi, “Takvimimizde hiçbir değişiklik yok” bilgisini verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ali Babacan’la görüşmek istediği yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine aynı siyasetçi, “Talep gelmedi. Eğer böyle bir talep gelirse görüşmeme diye bir şey olmaz. İnsani ilişkiler ve medeni ilişkileri korumak adına, bu ülkenin geleceği için bir şey danışılacaksa, bir şey görüşülecekse bundan imtina etmek gibi bir durum olmaz.” görüşünü dile getirdi.

"ALİ BABACAN VAZGEÇMEZ"

Böyle bir görüşmenin Babacan’ın fikirlerini değiştirmeyeceğini belirten aynı siyasetçi, “Ali Bey, yola çıkmadan önce çok geniş istişareler yaptı ve bunun sonucunda bu yola girdi. Ve çıktığı yolda da sebatkâr bir biçimde yoluna devam eder” diye konuştu. Erdoğan’ın görüşme isteği, Babacan ekibinde “Barış Pınarı Harekâtı sırasında ve sonrasında parti kurmadan vazgeçildiği iddiaları yayıldı. Ama bir değişiklik yok. Görüşme isteği, AK Parti’deki endişe düzeyinin yüksek olduğunu gösteriyor.” biçiminde yorumlandı. 

Kurucular kurulu çalışmalarının da sürdüğü belirtilirken, listenin “Türkiye’nin sosyolojisini temsil edecek kurucular kurulu hedefleniyor.” yorumu yapılıyor. 

Teklif götürülen tüm isimlerden olumlu yanıt alan Babacan ekibi teşkilat kurma çalışmalarına parti kurulduktan sonra başlayacak. 

DAVUTOĞLU KAMP YAPABİLİR

Tüzük ve parti programı taslağını tamamlayan Davutoğlu ekibi, aralık ayı başında partiyi kurmayı planlıyor. Tüzük ve parti programının, kurucular kurulu üyelerinin de katılımıyla yapılacak “kuruluş kampı”ndan sonra netleştirileceği kaydediliyor. 

Kurucular kurulunda, önemli sayıda Alevi ve Kürt kökenli isimlerin yer alacağı belirtiliyor.

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