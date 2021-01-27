İkisi de listede yok!

Seçime girme yeterliliğini haiz parti sayısı bu yıl Genç Parti ile Muhafazakâr Yükseliş Partisi'nin (MYP) eklenmesiyle 17'ye yükseldi.







Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre seçime girme yeterliliğine sahip partiler şunlar: İyi Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Demokratik Sol Parti (DSP), Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Hürdava Partisi (HÜDAPAR), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), MYP, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.





DEVA VE GELECEK, MAYIS VE HAZİRANA KADAR BEKLEYECEK





AKP'den ayrılan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin 2021 yılı mayıs ayında, Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nin ise 2021 yılı haziran ayında yeterliliğe sahip olması bekleniyor.





Siyasi Partiler Kanunu'nun 36'ncı maddesine göre, bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için, "İllerin en az yarısında (41 il) seçim gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM'de grubunun (en az 20 milletvekili) bulunması" gerekiyor.





CEM UZAN: GENÇ PARTİ SEÇİMLERE GİRİYOR





Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan, şahsi Twitter hesabında YSK’nın açıklamasının akabinde, “YSK resmen açıkladı. Genç Parti seçimlere giriyor. AKP artıkları giremiyor. Haydi hayırlısı Türkiyem.” ifadelerini kullandı.