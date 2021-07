İklim değişikliği Dünyayı vurdu

Son bir haftada dünyanın birçok bölgesinde yaşanan farklı meteorolojik olaylar sonucunda yaşanan afetlerde çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan son afetler ve şaşırtıcı hava değişiklikleri iklim değişikliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.





Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyada birçok ülke iklim değişikliğiyle mücadele hareket planlarını yeniden gözden geçirip acil önlemler almak için çalışmalar başlattı.





İklim değişikliğine bağlı olduğu belirtilen Batı Avrupa ülkelerinde, yaşanan yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kayması sonucunda en az 160 kişi yaşamını yitirdi. 1300 kişiden de halen haber alınamadığı kaydedildi.





Rize afet bölgesi ilan edildi





Rize’de meydana gelen aşırı yağış sonrasında sel ve toprak kayması nedeniyle en az altı kişi yaşamını yitirdi. Rize afet bölgesi ilan edildi. Coğrafi konumu nedeniyle iklim değişikliğinden en kötü bir şekilde etkilenecek ülkeler arasında Türkiye'de ise, Rize’de yaşanan son felaket hükümet yetkilileri harekete geçirdi.





Hükümet yetkilileri Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri kapsamında 2021 yılının dördüncü çeyreğinde, ‘Türkiye'nin İklim Değişikliği ile Mücadele Raporu’ hazırlanacağına dikkat çekti.





Dünya Meteoroloji Örgütü: “Yaşanan son durum tüm ülkelerin daha fazla mücadele için derhal harekete geçmesinin kanıtı”





Birleşmiş Milletlere bağlı ‘Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Avrupa’da yaşanan son felaketin ardından yaptığı açıklamada, Batı Avrupa ülkelerinde selleri tetikleyen şiddetli yağışlar sonrasında can kayıpları yaşandığını, son afetlerden herkesin ders çıkartması gerektiğini kaydetti.





Dünya hava olaylarını kapsamlı olarak inceleyen küresel örgüt, “Tüm ülkeler, iklim değişikliği kaynaklı afetleri durdurmak için elinden gelenin çok daha fazlasını yapmalı. Yaşananlar bu durumun göstergesidir” dedi.





“İki günde iki aylık yağlık yağmur yağdı”





Dünya Meteoroloji Örgütü, Avrupa’nın batısında yer alan Almanya, Lüksemburg ve Hollanda’da 14-15 Temmuz tarihlerinde iki gün kaydedilen yağışın toplamının iki aylık yağışa denk geldiğini kaydetti.





Batı Avrupa’da meydana gelen selin ardından en az 150 kişinin can verdiğini, binden fazla kişinin de kayıp olduğunu kaydeden Dünya Meteoroloji Örgütü yetkilileri, bölgede meydana gelen sel ve toprak kayması sonucunda ortaya çıkan yıkıcı görüntüleri endişeyle izlediklerini belirtti.





“Avrupa ülkeleri hazırlıklı olmalarına rağmen yaşanan son afetle başa çıkamadı”





Dünya Meteoroloji Örgütü sözcüsü Clare Nullis, Avrupa ülkelerinin çoğunlukla hazırlıklı olmasına rağmen yaşanan son afette baş edilmesi oldukça zor bir durumla karşı karşıya kaldığını kaydetti.





Sözcü Nullis, "Avrupa genel olarak bu tür durumlara hazırlıklıdır ancak gördüğümüz gibi iki günde iki aylık yağışın kaydedildiği bölgede şiddetli sağanak yağmur sonrasında meydana gelenlerle başa çıkmak çok zor" dedi. Sözcü Nullis, bu hafta Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşanan görüntülerin şok edici olduğunu ancak iklim değişikliği nedeniyle dünyada yaşanan aşırı sıcaklar sonrasında daha kötü afetler ve hava olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekti.





Sözcü Nullis, son dönemde yaşanan hava durumu olaylarının çok daha kötü felaketlere yol açabileceğini, dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla mücadele etmek için derhal hareket geçmek zorunda olduğunu belirterek, “Glasgow'da bu yıl düzenlenecek BM iklim konferansı öncesinde tüm ülkeler acilen harekete geçmeli. Harekete geçmek için konferansı beklememeliler” dedi.





Finlandiya’da aşırı hava ve su sıcaklığı dikkat çekti





Dünya Meteoroloji Örgütü yetkilileri, İskandinavya'nın bazı bölgelerinde son dönemde yaşanan kavurucu sıcaklıklara da dikkat çekti. Bölgede yaşanan hava durumu değişikliklerin seyrinin ürkütücü olduğu kaydedildi. Finlandiya'nın güneyinde yer alan Kouvola Anjala kasabasında tam 27 gündür üst üste 25 santigrat sıcaklığın tespit edildiğine dikkat çekildi.





Dünya Meteoroloji Örgütü sözcüsü Nullis, Baltık Denizi'nde yer alan Finlandiya Körfezi'nde,14 Temmuz tarihinde rekor olarak saptanan 26,6 santigrat derece su sıcaklığının tespit edildiğini, deniz sıcaklıklarının aniden artmasıyla ilgili endişelerin devam ettiğini söyledi. Sözcü Nullis, “Bu konuştuğumuz yer Finlandiya. İspanya değil, Kuzey Afrika değil” diye konuştu.





İklim değişikliği dünyanın her tarafında etkisini gösteriyor





Dünya’nın farklı kıtalarında yer alan farklı ülkelerde yaşanan değişken hava şartları iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine bir kez daha dikkat çekti. Alaska’da yaşanan hava sıcaklığı artışı, son yıllarda hava kalitesinde yaşanan değişikler, uzmanların gözlerini buzullarla kaplı bir ABD eyaleti olan bölgeye çevirdi.





Hava durumu uzmanları, Sibirya’dan gelen duman bulutlarının Alaska’yı da etkilediğini, Kuzey Amerika'nın batısındaki benzeri görülmemiş sıcak hava dalgasının, son haftalarda yıkıcı orman yangınlarını da tetiklediğini belirttiler.





Guterres: "Paris Anlaşması'nın hedeflerini tutturmak için gerekeni yeterince yapmıyoruz"





BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği yüzünden dünyada yaşanan son gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Guterres, Avrupa’da yaşanan can ve mal kaybından dolayı üzgün olduğunu, felaketin mağdurlarının ailelerine ve etkilenen ülkelere taziyelerini ve dayanışmalarını iletti.





Genel Sekreter Guterres, BM'nin gerekirse devam eden kurtarma ve yardım çabalarına katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirterek, “Yerkürede artan emisyonlar ve sıcaklıklarla bağlantılı bir iklim felaketinden kaçınmak için tüm ülkelere daha fazlasını yapma çağrısında bulunuyorum. İklim değişikliğiyle mücadelede yaptığımız eylemleri daha da hızlandırmamız gerekiyor. İklim değişikliğine karşı daha agresif ve hırsla mücadele etmeliyiz. Paris Anlaşması'nın hedeflerini tutturmamız, yüzyılın sonuna kadar sıcaklıkları iki santigrat derecenin, hatta 1,5 santigrat derecenin altında tutmak için elimizden geleni yeterince yapmıyoruz” dedi.





İklim değişikliği milyonları göçe zorlayabilir





İklim değişikliğinin dünyada yaşanan ülke içi ve ülke dışı göçü de olumsuz bir yönde tetiklediği kaydedildi. BM’ye bağlı ‘Uluslararası Göç Örgütü’ IOM, iklim değişikliğiyle mücadelede gerekenlerin zamanında yapılmaması halinde milyonlarca kişinin yerlerinden edilerek göç etmek zorunda kalacağına dikkat çekti. BM Uluslararası Göç Örgütü, Doğu Afrika'daki Tanganika Gölü'ndeki suların yükselmesinin ardından geçtiğimiz mart ayından bu yana Burundi'de yaklaşık 52 bin kişinin sel nedeniyle yerinden edildiğini, göç edenlerin çoğunun insani yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.





ABD aşırı sıcakların etkisinde





Kanada ve ABD'nin batı eyaletleri başta olmak üzere Kuzey Yarımküre’de yaşanan aşırı sıcaklar, iklim değişikliğinin sonuçları konusundaki endişeleri giderek artırıyor.





ABD’de milyonlarca kişi son günlerde giderek artan aşırı sıcakların meydana getirdiği olumsuz şartların etkisi altında. Ülkenin birçok eyaletinde aşırı sıcaklıklar yüzünden yüzbinlerce aboneye elektrik verilemiyor. Ülke genelinde aşırı hava sıcaklığına bağlı can kayıpları bildiriliyor.





California eyaletine bağlı Ölüm Vadisi Ulusal Parkı’nda hafta sonu kaydedilen hava sıcaklığının 55,5 santigrat dereceye kadar ulaştığı bildirildi. Ölüm vadisi dünyanın en sıcak bölgesi. ABD’nin doğu eyaletlerinde yaşayan en az 30milyon kişinin aşırı hava sıcaklıklarından olumsuz olarak etkilendiği belirtildi. Ülkenin batı eyaletlerinde yer alan kent ve kasabalarda tarihte yaşanan en yüksek hava sıcaklıkları kaydedildi.





New York’ta önce aşırı sıcak sonra su baskını uyarısı yapıldı





Ülkenin doğu kıyısında yer alan eyaletlerde de yaşanan aşırı sıcaklar milyonlarca kişinin yaşamını olumsuz olarak etkiliyor. New York kentinde dün hissedilen hava sıcaklığı 38 santigrat derece olarak saptandı. New York’ta gece hissedilen hava sıcaklığı ise 32 santigrat derece olarak kaydedildi.





Kentte, aşırı sıcakların getirdiği hava şartları öğleden sonra değişerek yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Amerikan Ulusal Meteoroloji Dairesi, New Yorklulara su baskını uyarısında bulundu. Ayrıca, New York ve New Jersey eyaletlerinde rüzgarın hızının saatte 37 kilometreye kadar yükselebileceği açıklandı.