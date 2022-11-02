İklim değişiminin yol açtığı seller bu yıl Afrika ülkelerinde yıkıma yol açtı

Dünya Meteoroloji Örgütünün verilerine göre, 2021'de Afrika kıtası 1910'lu yılların başından bu yana en sıcak 3. veya 4. yılını kaydetti. Kıyılardaki su seviyesi küresel ortalamanın üstünde yükseliş gösterdi.

Şiddetli yağışların yol açtığı seller ve fırtınadan en fazla etkilenen ülkeler Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti oldu. Seller nedeniyle Nijerya'da en az 612 kişi hayatını kaybederken Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ise 516 kişi can verdi.

Öte yandan Nijer'de 168, Sudan'da 134, Benin'de 41, Malavi'de 37, Çad'da 22, Mozambik'te 20, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 16, Fildişi Sahili'nde 15, Ruanda'da 15, Uganda'da 15 kişi, Madagaskar'da 34, Moritanya'da 14, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 11, Sierra Leone'de 8, Gabon'da 7 ve Senegal'de 3 kişi fırtına, sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybetti.

Nijerya'da binlerce ev hasar gördü

Nijerya İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanı Hajiya Sadiya Umar Farouq, ülkede mayıstan bu yana şiddetli yağışların yol atçığı seller nedeniyle en az 612 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Seller nedeniyle 2 bin 776 kişinin yaralandığını kaydeden Farouq, sellerden 3,2 milyon kişinin etkilendiğini ifade etti.

Farouq, 181 bin 600 evin kısmen, 123 bin 807 evin tamamen hasar gördüğü seller nedeniyle 1,4 kişinin yerinden olduğunu söyledi.





Nijerya genelinde 176 bin 852 hektar tarım arazisinin bir bölümünün, 392 bin 399 hektar arazinin ise tamamının hasar gördüğünü kaydeden Farouq, meteroloji kuruluşlarının, ülkenin Anambra, Delta, Cross River, Rivers ve Bayelsa eyaletlerinin kasım sonuna kadar sel riski altında olduğu konusunda uyardığını aktardı.





Güney Afrika'da seller ve kayıplar

Ocak ayının ikinci haftası boyunca süren şiddetli yağışlar, Hint Okyanusu kıyısındaki East London ve çevresinde sele yol açtı. Sellerde en az 20 kişi hayatını kaybederken bölgedeki alt ve üstyapılar ağır hasar gördü.





La Nina etkisiyle nisan ayının 2. ve 3. haftalarında, ülkenin doğudaki Hint Okyanusu kıyılarını vuran tropik fırtınada, bazı bölgelerde 200 mm'yi bulan rekor yağışların yol açtığı selde en az 516 kişi hayatını kaybetti.



