Samanyolu Haber /Dünya / İklim krizi 216 milyondan fazla insanı göçe zorlayabilir /13 Eylül 2021 22:55

İklim krizi 216 milyondan fazla insanı göçe zorlayabilir

Dünya Bankası, iklim değişikliğinin Güney Asya, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde göç üzerindeki etkilerini analiz ettiği ve ilk kez 2018’de yayımladığı “Dip Dalgası” (Groundswell) raporunu Kuzey Afrika, Doğu Asya ve Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgelerini de kapsayacak şekilde güncelledi.

SHABER3.COM

Rapora göre, iklim değişikliği söz konusu altı bölgede giderek daha etkili bir göç sebebi olmaya başladı. İklim değişikliğinin su kaynakları, tarımsal verimlilik, deniz seviyesindeki yükselişteki etkisi giderek artarken, bu durum bazı bölgelerin yaşanabilirliğini azaltıyor.

İklim değişikliğinin yoksul ve savunmasız bölgeleri en sert şekilde vuracağına ve kalkınma kazanımlarını tehdit edeceğine işaret edilen rapora göre, iklim değişikliği 2050’ye kadar altı bölgeden 216 milyondan fazla insanı iç göçe zorlayabilir.

AA’nın haberine göre bu rakam bölgelerin aynı dönem için öngörülen nüfusunun yüzde 3’üne karşılık geliyor. Sahra Altı Afrika’da 85,7 milyon iklim göçmeninin ortaya çıkabileceği ve bu rakamın bölgenin toplam nüfusunun yüzde 4,2’sini oluşturduğu hesaplanıyor. Kurak alanları ve kıyı şeridi hali hazırda iklim değişikliğinden etkilenen Sahra Altı Afrika, en kırılgan bölge olarak öne çıkıyor.

Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde 48,4 milyon (yüzde 2,5), Güney Asya’da 40,5 milyon (yüzde 1,8), Kuzey Afrika’da 19,3 milyon (yüzde 9), Latin Amerika’da 17,1 milyon (yüzde 2,6) ve Doğu Avrupa ve Orta Asya’da 5,1 milyon (yüzde 2,3) insanın iklim değişikliği nedeniyle iç göçe mecbur kalabileceği hesaplanıyor.

Nüfusuna oranla en yüksek iç göçün yaşanabileceği Kuzey Afrika bölgesinde ise su kıtlığı ve deniz seviyesinin yükselmesinin bu bölgeler ve Nil Deltası‘nda yaşayan insanları etkileyebileceği öngörülüyor.

Raporda, “İklim değişikliği sosyal, ekonomik ve geçim koşullarını insanları sıkıntı içinde göç etmeye zorlayacak şekilde değiştirebilir. Buna karşı bir planlama yapılmazsa hem göç veren hem de göç alan bölgeler büyük bir baskı altında kalacak. İç ve dış göç nedeniyle 2030’larda sıcak bölgeler oluşacak ve bu bölgeler 2050’ye kadar artacak” uyarısında bulunuldu.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Dünya Bankası Sürdürülebilir Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Juergen Voegele, bankanın 2018’de yayımladığı raporda üç bölgeden 143 milyon insanın iklim değişikliği nedeniyle göç edebileceğinin hesaplandığını anımsatarak şunları söyledi:

“Geçen zamanda dünya, Covid-19 salgını ve yoksulluğu azaltan onlarca yıllık ilerlemenin tersine dönmesiyle vuruldu. Aynı zamanda, iklim değişikliğinin etkileri daha görünür hale geldi. En sıcak 10 yılı yaşadık ve tüm dünyada aşırı hava olaylarını görüyoruz.”

Voegele, milyonlarca insanın iklim değişikliği nedeniyle göç etmek zorunda kalmasının önlenebileceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkeler acilen sera gazı emisyonlarını azaltmaya, hayati ekosistemleri iyileştirmeye ve insanların adapte olmasına yardım etmeye başlarsa iç iklim göçü 2050’ye kadar yüzde 80, yani 44 milyon kişiye kadar azaltılabilir. İç iklim göçüne yönelik öngörüler önümüzdeki birkaç yılda iklim değişikliğine karşı atacağımız adımlara bağlı. İlk ve en acil küresel adım emisyonları azaltmak olmalı.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İklim krizi 216 milyondan fazla insanı göçe zorlayabilir Sonraki Haber >>

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan işkenceleri anlattı

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan işkenceleri anlattı

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

Damat Berat tribünde görüntülendi

Damat Berat tribünde görüntülendi

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:00:03