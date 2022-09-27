Samanyolu Haber /Dünya / İklim Krizi: Almanya 5 büyük buzulundna birini kaybetti /27 Eylül 2022 10:10

İklim Krizi: Almanya 5 büyük buzulundna birini kaybetti

Almanya'daki bilim insanları, bu yaz aşırı sıcakların ardından Alpler'deki Güney Schneeferner'ı 'buzul' statüsünden çıkardılar.

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Bavyera Bilimler Akademisi tarafından pazartesi günü yapılan duyuruda, Almanya'nın artık sadece dört buzulunun kaldığı ilan edildi.

Güney Schneeferner, ülkenin en yüksek zirvesi olan Zugspitze'nin güneyindeki yüksek bir plato üzerinde uzanan bir buz tabakasıydı. Araştırmacılar, eylül ortasındaki ölçümlere göre bu buzulun son dört yılda yarı yarıya küçüldüğünü gösterdiğini söyledi.

Şu anda çoğu bölgede buz kalınlığı sadece 2 metre civarında, bu da artık aşağı doğru uzanmayacağı ve bu nedenle bir buzul olarak kabul edilemeyeceği anlamına geliyor.

Yakında tamamen eriyecek

Bilim insanları, "Kalan buz önümüzdeki bir ila iki yıl içinde tamamen eriyecek" dedi.

Uzmanlar, Avrupa'daki birçok buzulun, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki on yıllarda yok olmaya mahkûm olduğunu söylüyor.
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