İklim Krizi: Almanya 5 büyük buzulundna birini kaybetti





Bilim insanları, "Kalan buz önümüzdeki bir ila iki yıl içinde tamamen eriyecek" dedi.

Bavyera Bilimler Akademisi tarafından pazartesi günü yapılan duyuruda, Almanya'nın artık sadece dört buzulunun kaldığı ilan edildi.Güney Schneeferner, ülkenin en yüksek zirvesi olan Zugspitze'nin güneyindeki yüksek bir plato üzerinde uzanan bir buz tabakasıydı. Araştırmacılar, eylül ortasındaki ölçümlere göre bu buzulun son dört yılda yarı yarıya küçüldüğünü gösterdiğini söyledi.Şu anda çoğu bölgede buz kalınlığı sadece 2 metre civarında, bu da artık aşağı doğru uzanmayacağı ve bu nedenle bir buzul olarak kabul edilemeyeceği anlamına geliyor.Uzmanlar, Avrupa'daki birçok buzulun, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki on yıllarda yok olmaya mahkûm olduğunu söylüyor.