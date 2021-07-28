'İklimle ilgili felaketlerde eşi benzeri görülmemiş bir artış var'

Bilim insanın dahil olduğu araştırma grubunun BioScience dergisinde yayınlanan makalesinde iklim için küresel acil durum çağrısı yapıldı. Önerileri arasında, fosil yakıtların tamamen ortadan kaldırılması bulunuyor.







DW Türkçe'de yer alan habere göre, araştırmacılar, 2019 yılındaki bildirisinden bu yana, gezegende iklimle ilgili felaketlerde "eşi benzeri görülmemiş bir artış" gördüğüne dikkat çekiyor.





ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Woodwell İklim Araştırma Merkezi'nin Direktörü ve Philip Duffy, "Son birkaç yılda tanık olduğumuz aşırı iklim olayları -son birkaç haftadan bahsetmiyorum bile- iklim krizini acilen ele almamız gerektiğini gösteriyor" dedi.





Sera gazı emisyonları, buzul kalınlığı, deniz buzulları ve ormansızlaşma dahil olmak üzere gezegenin durumunu ölçmek için bazı "hayati işaretleri" değerlendiren bilim insanları, bu 31 işaretten 18'inin olması gerekenden rekor düzeyde yüksek veya rekor düzeyde düşük olduğu tespit etti.





Araştırmada ayrıca 2020 yılının, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en sıcak ikinci yıl olduğuna dikkat çekildi. Ve bu yılın başlarında, Dünya atmosferindeki karbondioksit konsantrasyonun, ölçümlerin başlamasından bu yana en yüksek seviye olduğuna vurgu yapıldı. Araştırmada ayrıca 2020 yılının, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en sıcak ikinci yıl olduğuna dikkat çekildi. Ek olarak bu yılın başlarında, Dünya atmosferindeki karbondioksit konsantrasyonun, ölçümlerin başlamasından bu yana en yüksek seviye olduğuna vurgu yapıldı.





Grönland ve Antarktika'da tüm zamanların en düşük buz kütlesi seviyelerinin kaydedildiğine, buzulların 15 yıl öncesine göre yüzde 31 daha hızlı eridiğine dikkat çeken araştırmada Brezilya'da Amazonlar'da yıllık kayıp oranının 2020'de 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.





Araştırmacılar, kısa vadede üç adımın acil olarak atılması gerektiğinin altını çiziyor:





Fosil yakıtların aşamalı olarak ve tamamen ortadan kaldırılması

Önemli bir karbon bedeli konması

Karbon yutakları ve biyolojik çeşitlilik alanları gibi ekosistemlerin restore edilmesi

Bilim insanları bunlara ek olarak, farkındalığı artırmak için tüm okullarda iklim değişikliğinin temel müfredata dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi, kirleticilerin azaltılması, insan popülasyonunun dengelenmesi ve bitki bazlı diyetlere geçilmesi çağrısında da bulundu.