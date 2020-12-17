'İktidar, 15 milyon 250 bin lira tutarında bağışa el koydu'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidarın, CHP’li belediyelerin 15 milyon 250 bin lira tutarındaki bağış paralarına el koyduğunu belirterek, “Bu siyasi hazımsızlık hali, en büyük zararı millete veriyor” dedi.





“Siz, belediye başkanlarımıza soruşturma açarak, her istediğinizi yaptırmak istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın bizim belediye başkanlarımız sizin memurunuz değil, asla da olmayacak” diyen Torun, iktidarın 2002 Seçim Beyannamesi’nde “yerel yönetimleri güçlendirmek için cesur adımlar atacağını” vaat ettiğini anımsattı. "Siz sadece Ankara’yı parsel parsel satarken, İstanbul’a ihanet ederken cesur adım attınız” diyen Seyit Torun, “Sanmayın ki her kalıbın içindeki insandır, insanı insan yapan adalettir, vicdandır” diye seslendi.





Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TBMM Genel Kurulu’nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 10. Maddesi üzerine CHP Grubu adına konuştu. Torun, milletin, iktidarın otoriterleşme çabalarına en sert tepkiyi 2019 yerel seçimlerinde gösterdiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:





'Hevesleri kursaklarında kaldı'

“Vatandaş seçimini yaptı ancak iktidar, milletin mesajını anlayamadı, seçim sonuçlarını içine sindiremedi. Belediyelerimizi kötülemek için her türlü haksızlıktan medet ummaya başladı. Milletin iradesini kabul etmek yerine, siyasi hırslarına yenildi. Ancak gururla söylüyorum ki bizim belediyelerimiz, milletimizle el ele vererek, tüm engelleri aştı, aşmaya da devam edecek. Milli iradeyi hiçe sayanların hevesleri kursaklarında kaldı, kalmaya da devam edecek.





'15 milyon 250 bin liraya el konuldu'

Belediyelerimiz pandemi sürecinde, iktidarın yoksulluğa mahkûm ettiği halkımıza destek olmak için, tüm imkânlarını seferber etti. Kaynaklar yetersiz kaldığında da dayanışmayı örgütledi, kampanyalar başlattı. Bu hesaplarda çok kısa sürede, 15 milyon 250 bin lira civarında bağış toplandı. Peki; her fırsatta ‘aynı gemideyiz’ diyen iktidar ne yaptı? ‘Sen misin bağış toplayan’ diyerek, banka hesaplarını bloke etti. Garibana ekmek, işsize destek, yoksula yemek olacak bağışlara el koydu. Eskişehir’de Aşevi’nin hesabı bile bloke edildi. Belediyelerimizin ücretsiz ekmek dağıtması bile yasaklandı. Bu siyasi hazımsızlık hali, en büyük zararı millete verdi. İktidar içinden bir vicdan sahibi çıkıp da, ‘Yahu arkadaş yapmayın, bu yanlıştır’ demedi. Şöyle bir söz vardır: ‘Sanmayın ki her kalıbın içindeki insandır, insanı insan yapan adalettir, vicdandır.’ Millet, bu haksızlıkları yapanı da, sessiz kalanı da affetmez.”