İktidar 15 Temmuz'u nasıl kapattı: Milletvekili tek tek anlattı

AKP ve MHP ortaklığıyla oluşturulan Cumhur İttifakı, 15 Temmuz’la ilgili gerçeklerin ortaya çıkmaması için bilinçli ve sistematik adımlar attı. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen 15 Temmuz'un aydınlatılması için atılan adımlar, rejim tarafından sonuçsuz bırakılmaya devam ediyor.





Bu durumu dönemin CHP milletvekili Aytun Çıray bir kez daha ifşa etti. Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı önemli paylaşımda, AKP ve MHP’nin 15 Temmuz’un araştırılarak gerçeklerin ortaya çıkarılması yönünde atılan tüm adımları reddettiğini açıkladı.





15 Temmuz’dan hemen sonra muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, karanlıkta kalan olaylarların araştırılması için uluslararası bir komisyon kurulmasını önermiş, komisyonun vereceği kararı da peşinen kabul edeceklerini belirtmişti. Ancak AKP iktidarı bu çağrıya olumlu yaklaşmadığı gibi, İYİ Parti tarafından Meclis’e sunulan 15 Temmuz’un araştırılması önergesi de yine AKP ve ortağı MHP’nin oylarıyla reddedildi.





Eski vekil Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi ve üç milletvekili arkadaşının CHP adına 15 Temmuz’un tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan komisyonda “canla başla” mücadele ettiklerini ancak çalışmalarının engellendiğini vurguladı.





Çıray sosyal medyada yaptığı paylaşımda iktidar eliyle yapılan engellemeleri şöyle sıraladı:







İlk oturumda basına açık olmasını istedik, reddedildi.

Daha önemlisi o gece tüm üst düzey siyasilerin uçuş bilgilerini istedik, reddedildi.

Siyasilerin By Lock kayıtlarını istedik, reddedildi.

HTS kayıtlarını istedik, reddedildi.

Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın, Genelkurmay Başkanı’nın, MİT Başkanının Komisyon’a davetini istedik, reddedildi.

Süre uzatımı istedik, reddedildi.

Sonunda Komisyon raporu da ortadan kaldırıldı. Üstelik o zaman MHP ve DEM’de bizimle oy veriyordu.

Şu anda CHP yöneticilerinin çoğu, başta Sn Özel milletvekilivi GBV’di.

AKP’nin bu tavrını bile bile, böyle bir Komisyon’a girmek büyük siyasi hata değilse ne?





Fişlemeleri de İtiraf Etmişti

Aytun Çıray, 2023 yılı nisan ayında yaptığı bir açıklamada da Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik fişlemeleri itiraf etmişti. Çıray, onbinlerce emniyet mensubunun hiçbir somut suçlama ya da delil olmaksızın KHK’larla ihraç edildiğini söylemişti.