Samanyolu Haber /Gündem / İktidar 15 Temmuz'u perde yapıp ranta çöktü /16 Temmuz 2025 14:44

İktidar 15 Temmuz'u perde yapıp ranta çöktü

15 Temmuz sonrası, İstanbul’da kışlaların askeri statüden çıkarıldığı ve bunların ’ının imara açıldığı ortaya çıktı. İmara açılan alanların ’ine ise lüks konut ya da ticari projeler yapıldı.

SHABER3.COM

İBB operasyonları kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, 15 Temmuz sonrası oluşturulan rant düzenini Cumhuriyet gazetesine anlattı.

İBB’yi AKP’nin yönettiği 2009 yılında İBB Meclisi tarafından oybirliği ile onaylanan Çevre Düzeni Planı’nda “Askeri alanlar yapılaşmaya açılmayacak ancak askeri statüsünü kaybederse İstanbul’un eksik olan sosyal ve teknik altyapısı için -yani eğitim, sağlık, mezarlık, yeşil alan için kullanılacak” dendiğini anlatan Akgün, “Ancak bu planın tam tersi yönünde bir süreç yaşandı” dedi. 2009’da askeri alanın 15 bin hektar olduğunu belirten Akgün, “Gaziosmanpaşa ilçesinin altı katı büyüklüğünde bir alan düşünün. Yeşil kalmış, yapılaşmamış; İstanbul’un kuzeyindeki ormanlarına, su havzalarına doğru büyümemesi için adeta tampon görevi üstlenmiş. Gelinen noktada askeri alanların yüzde 47’sinin statüsü kaldırıldı, bu süreç 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hızlandı” ifadelerini kullandı.

Milyon Dolarlık Lüks Siteler
Yapımı devam eden ve bitmiş yerleşim bölgelerinin yüzde 96’sına konut yapıldığını belirten Akgün, bunun yüzde 85’inin de lüks konut projesi olduğuna dikkat çekti.

Bu süreci “Muazzam bir özelleştirme ve rant transferi” olarak nitelendiren Akgün, “Kentsel dönüşüm gerçeği ortada dururken milyon dolarlık lüks sitelerle birileri çok büyük paralar kazandı. Bizlere ise bunun altyapı, trafik gibi maliyetlerini ödemek düştü” dedi.

‘Yargıyı Aşıyorlar’
Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanı olmasıyla askeri statüsü değiştirilen 13 bölgeye ilişkin hukuki süreç başlattıklarını belirten Akgün, “Kazandığımız davaların ardından bakanlık tarafından yeni imar planları çok küçük değişikliklerle yeniden yürürlüğe konuyor” dedi. 19 Mart operasyonlarından sonra rant sürecinin daha da hızlandığını söyleyen Akgün, Kanal İstanbul çevresi Sazlıbosna’daki ihale ve yapılaşmaların hızlanmasını örnek gösterdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İktidar 15 Temmuz'u perde yapıp ranta çöktü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:12:25