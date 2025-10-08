İktidar AİHM'ye başvurdu: Demirtaş'ın tahliyesi tartışmasında sıcak gelişme!

Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Başsavcılığının talebi üzerine Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce 4 Kasım 2016’da, silahlı terör örgütüne üye olma ve halkı suç işlemeye alenen tahrik etme suçlarından tutuklandı.





Ardından hakkında açılan çeşitli davalarda, çeşitli illerde yargılanan Demirtaş hakkında, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin terör örgütü propagandası yapma suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin hüküm kesinleşti.





Kobani davası olarak bilinen ve 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin 108 sanıklı davanın da sanıkları arasında bulunan Selahattin Demirtaş, 22. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Mayıs 2024’te 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





Bu davada mahkeme gerekçeli kararını 25 Haziran 2025’te açıkladı. Dosya, 24 Eylül 2025 itibarıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne gönderildi. 2014’teki Kobane eylemlerine ilişkin açılan bu davada 42 yıl ceza alan Demirtaş, 9 yıldır cezaevinde tutuluyor.





AİHM 3 KARAR VERDİ

AİHM bugüne dek Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş’ın tutukluluğunun hak ihlali olduğuna yönelik, 20 Kasım 2018, 22 Aralık 2020 ve 8 Temmuz 2025'te üç karar verdi.





Son verilen kararda mahkeme, Demirtaş hakkında 2019'da verilen tutuklama kararının "hukuki gerekçelere dayanmadığını" ve "esasen siyasi bir amaç güttüğünü" belirtti.





Demirtaş hakkında AİHM tarafından verilen 8 Temmuz 2025 tarihli son ihlal kararına Türkiye'nin itiraz süresi yarın doluyordu.





Edinilen bilgiye göre, Türkiye tarafından AİHM 2. Dairesi'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği kararın AİHM Büyük Dairesi'nde yeniden ele alınması talebinde bulunuldu.





DEM PARTİ'DEN TEPKİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, gelişmenin ardından tepkilerini X hesabından paylaştı.





Bakırhan, "AİHM “derhal tahliye edilmeli” diyor; Adalet Bakanlığı ise hukuksuzluğu sürdürmekte ısrar ediyor. Karar son derece açık: sevgili Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerekiyor. Uluslararası hukuk kararlarını tanımamakta ısrar etmek, hukuksuzluğu itiraf etmekten başka bir anlam taşımıyor.





Parti olarak yıllardır süren adalet mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de sürecek; bu haksız ve hukuksuz durumun peşini bırakmayacağız. Bu ülkenin hep birlikte nefes almaya, barışa, adalete ve vicdana ihtiyacı var. Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Kobani kumpas davasında yargılanan tüm arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşması için sonuna kadar mücadele edeceğiz, birlikte barışa yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.





Hatimoğulları ise, "AİHM kararına itiraz hukuksuzlukta ısrar etmek, toplumsal barışa ve adalete zarar vermektir! 9 yıldır Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve onlarca yoldaşımız kumpas bir dava ile rehinler. Barışa katkı vermeleri gerekenleri demir parmaklıklar ardında tutarak adaletsizlikte ısrar etmeyi ne biz ne de yüreği barış için atan milyonlar kabul eder.





Barış, hukuk ve demokrasi için mücadelemiz bu antidemokratik adımlara karşı sürmeye devam edecek. Kardeşliğe olan inancın artmasının yegâne yolu yoldaşlarımızın özgürlüğüdür!" ifadelerini kaydetti.