İktidar bu talimatı neden verdi... 'Baskın seçim olabilir'

Dünya gazetesi yazarı Nevzat Saygılıoğlu, iktidarın bürokrasiyle ek bütçe hazırlama talimatı verdiği kulisini bürokrasiye doğrulattığını yazdı. Saygılıoğlu talimatın çok genel nitelikli olduğunu belirtirken "Seçim ortamına girildiğinde konunun bu şekilde gizlenmesi normal. Yani davul zurna çalarak bütçe hazırlığı yapılmaz, ortadan ve sessiz talimatlarla yola çıkılır" ifadesini kullandı.







Saygılıoğlu'nun yazısından bir bölüm şöyle:





Geçenlerde bir kulis bilgisi geldi kulağıma…





Hükümet, bürokrasiye ek bütçe hazırlanması talimatı vermiş şeklinde bir kulis bilgisiydi.





Ek bütçe yapılması ne anlama geliyordu?... Aslında yıl içerisinde doğal afetler, kuraklık, yangın gibi nedenlere bağlı olağan dışı harcama artışları veya gelir azalışları dolayısıyla zaman zaman ek bütçe yapılır.





Bu şekilde olağan dışı nedenlere bağlı harcama artışı olmadığına göre peki şimdi neden ek bütçe hazırlığı gündeme gelmişti?...





Konuyu, maliye bürokrasisi üzerinden kısaca bir sorgulamaya çalıştık. Bürokrasiye çalışılması yönünde talimat verilmiş. Bu talimat daha çok genel nitelikli olmuş, galiba çok rakamlara dayandırılmamış. Seçim ortamına girildiğinde konunun bu şekilde gizlenmesi normal. Yani davul zurna çalarak bütçe hazırlığı yapılmaz, ortadan ve sessiz talimatlarla yola çıkılır.





Bu kulis bilgisinin dışında ek bütçeyi gerekli kılan iki neden daha aklımıza geldi.





Birincisi, Hükümetin baskın seçim yapma kararı olabilir. Zira normalde bu ayın sonu itibariyle Meclis’in tatile girecek olması ve Anayasa gereği de 1 Ekim tarihi itibariyle açılması zorunlu zorunlu olduğundan sonbaharda yapılacak erken seçim için apar topar bir ek bütçe yapılmak isteniyor olabilir.





İkincisi de yine ekim ayına kadar bütçe ödeneklerinin yetersiz kalması ihtimali nedeniyle zorunlu olarak ek bütçe yapılması yoluna gidilmek istenebilir.





Şöyle bir bakıyoruz, sanki her iki neden de geçerli gibi görünüyor.





Erken ve baskın seçim ihtimali çok yoğun bir şekilde gündemde. Zira ekonominin gidişatı önümüzdeki 1 yılı kaldıracak gibi değil. Mevcut duruma göre önümüzdeki kış koşullarını tamamlamak mümkün değil.





Kaldı ki bir yandan iktidar partisinin seçim stardını vermiş olması ve birbiri ardı sıra seçim yatırımlarını gündeme getirmesi, bir yandan da muhalefet partilerinin yeni vaatlerle vatandaşa yönelmesi erken seçimin ihtimalini artırıyor.





Öte yandan bütçe ödeneklerinin yetersizliği de ek bütçeyi zorunlu kılıyor ve öne çekilmesi gereği ortaya çıkıyor.





Bütçe ödeneği ihtiyacı nasıl anlaşılır?... Bunun için yılı bütçe ödeneklerinin o tarihe kadar kullanılmış kısmına bakılarak bu ihtiyaç ortaya konulabilir.