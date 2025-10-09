Samanyolu Haber /Gündem / İktidar DEM'in 'Kobani tutukluları' talebini reddetti şimdi ne olacak? /09 Ekim 2025 12:17

İktidar DEM'in 'Kobani tutukluları' talebini reddetti şimdi ne olacak?

TBMM’de DEM Parti’nin, Kobani Davası tutuklularının AİHM kararlarına rağmen serbest bırakılmamasıyla ilgili verdiği araştırma önergesi, iktidar tarafından “Yargılama süreci devam ediyor” gerekçesiyle reddedildi.

SHABER3.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) DEM Parti’nin, Kobani Davası kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve diğer siyasilerin serbest bırakılmamasının etkilerini araştırmak amacıyla verdiği önerge, iktidar kanadının “Yargılama süreci devam ediyor” yanıtı üzerine reddedildi.

DEM Parti, Genel Kurul’da yaptığı açıklamada, Abdullah Öcalan lehine atılan sloganları da değerlendirerek Öcalan’ı çatışmayı sonlandırmaya çalışan bir aktör olarak nitelendirdi. Parti temsilcisi Nevroz Uysal Aslan, “AİHM’in Selahattin Demirtaş kararı, tutukluluğun hukuki temele dayanmadığını bir kez daha tescilledi. Bugüne kadar tahliyeyi engellemek için başvurulan yöntem, yargıyı geciktirme stratejisiydi. Bu stratejiye son verilmeli” ifadelerini kullandı.

Önerge üzerine söz alan AKP’li Murat Alparslan ise Kobani olayları sırasında 35 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, “Ortada bir olay var, olayın mağdurları, toplanan deliller ve süregelen bir yargılama süreci var. Bu nedenle önergenin kabulü mümkün değildir” dedi. DEM Partililer ise Alparslan’a AİHM kararlarını hatırlattı.

Alparslan, “Yargılama devam etmektedir. Devam ettiği süre boyunca burada herhangi bir karar alınması mümkün değildir” açıklamasında bulunurken, TBMM Genel Kurulu, DEM Parti’nin önergesini reddetti.
13:34:10