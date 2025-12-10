İktidar enflasyonda 'hokus pokus' yapacak: 'TÜİK enflasyonu'nu daha da düşürecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesaplama yönteminde değişikliğe gitti. Kurum, Avrupa Komisyonu ve Eurostat standartlarını gerekçe göstererek, Ocak 2026'dan itibaren TÜFE temel yılını "2025=100" olarak güncelleyecek.





TÜİK yetkilileri bu değişiklik sonrası "Manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi.





KİRANIN AĞIRLIĞI DÜŞECEK, ENFLASYON 'HAFİFLEYECEK'

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, köşesinde bu teknik değişikliğin perde arkasını yazdı. Aktaş, yeni sistemin en büyük etkisinin kira kaleminde hissedileceğini belirterek şu tespiti yaptı:





“Kiranın bu yılki TÜFE’de yüzde 6,8 olan ağırlığı yeni ağırlıklandırma yönteminden dolayı 2026’da düşecek, bu da enflasyonun daha düşük görünmesi sonucunu doğuracak.”





Aktaş, TÜİK'in bu değişikliği "enflasyonu düşük göstermek" kastıyla yapmadığını savunsa da, sonucun kaçınılmaz olarak buraya çıkacağını vurguladı. Halkın, özellikle de kiracıların bu durumu kabullenmekte zorlanacağını belirten yazar, "Cebinden daha çok para çıktığı halde 'Sen kiraya daha az para ayırıyorsun' görüşünü tabii ki kabullenmeyecektir" dedi.





KİRADA 'İZAFİ' OYUNU

Aktaş'ın analizine göre, yeni sistemde kiranın ağırlığının düşmesinin nedeni "izafi kira" kavramı. GSYH verilerinde yer alan "izafi kira" (ev sahiplerinin ödemediği ama ödüyormuş gibi hesaplanan kira), TÜFE hesabından çıkarılacak. Bu da konut harcamalarının ağırlığını aşağı çekecek.





Mevcut durumda kiranın enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 6,8. Normal şartlarda, kira artışlarının genel enflasyonun üzerinde seyretmesi nedeniyle bu oranın 2026'da artması gerekiyordu. Ancak yeni yöntemle birlikte bu oranın yüzde 4'ler seviyesine, hatta daha aşağıya inmesi bekleniyor.





SONUÇ KESİN: ENFLASYON DÜŞÜK GÖRÜNECEK

Alaattin Aktaş, yazısında şu tespite yer verdi:





“Yeni ağırlıklandırma yapısı 2026’da TÜFE’de gerçek kiranın ağırlığını aşağı çekecek, bu da manşet enflasyonun daha düşük görünmesi gibi bir sonuç doğuracak.”





EKLENEN YENİ KALEMLERİN ETKİSİ

Öte yandan değişiklikte dikkat çeken bir diğer önemli değişiklik eklenen yeni kalemler oldu.





Yeni sistemle birlikte endeksin kapsamı da genişliyor. Ana harcama grubu sayısı 13'e çıkarılıyor. Halkın bütçesini zorlayan kalemler yeniden sınıflandırılıyor:





Kişisel Bakım: Sosyal koruma ve çeşitli mal/hizmetler grubundan ayrılarak müstakil bir başlık olacak.





Sigorta ve Finansal Hizmetler: Yeni bir harcama grubu olarak enflasyon hesabına dahil edilecek.





Dijital İçerikler: Ayrı bir kategori olarak sunulacak.





Ayrıca vergi, satış ve üretim istatistikleri kullanılarak kayıt dışı tüketim kalemlerinin de hesaplamaya dahil edilmesi hedefleniyor.





Bu değişiklik, enflasyon üzerinde asıl etkisi olan ve halkı zorlayan kira, pazar fiyatları gibi kalemlerin etkisini azaltacak.