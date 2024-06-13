İktidar, 'Etki Ajanlığı'ndan geri adım attı: 'Söz verildi'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parlamento muhabirleri ile kahvaltıda bir araya geldi.



BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre TBMM’de gerçekleşen buluşmada Emir, gündemdeki önemli konu başlıklarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Emir, iktidarın gündemindeki Dokuzuncu Yargı Paketi’ndeki, “Etki ajanlığı” maddesinin çıkarılacağını söyledi.



Emir, yargı paketi ile ilgili dolaşan taslak metine yönelik kaygılarını şu ifadelerle paylaştı:



“Bu taslağın MHP tarafından hazırlandığı yönünde de bilgiler var. Bu taslağın içinde kabul edemeyeceğimiz hükümler var, bunların başında da Etki Ajanlığı maddesi geliyordu. Etki Ajanlığı, sınırları belli olmayan bir madde olarak karşımıza çıkmıştı ve bunun savcılara bir maymuncuk olarak verildiği, savcıların kimi zaman istediklerinde kapıları onunla açabilecekleri, istediklerini yargılayabilecekleri bir alan yaratıyordu.



SÖZ VERİLDİ



Hukuk devletinde böylesine öngörülemez ceza maddeleri olamaz. Ceza maddeleri kesin, açık, öngörülebilir ve sınırlarının belli olması gerekiyor. Türkiye’yi kaotik bir ortama sokmak için kullanılabileceği yönünde kaygılarımız vardı. Geldiğimiz noktada, dokuzuncu yargı paketinde bu maddenin yer almayacağı sözü verildi. 6284 Sayılı Yasa’nın en önemli maddelerinden biri olan, “Zorlama hapsin” kaldırılacağı kaygısı da vardı. O konunun da yer almayacağı sözü verildi.



BAHÇELİ’NİN ÇIKIŞI



Sayın Bahçeli net mesaj vermiyor. Sembolik mesajlar üzerinden tartışılmasını istiyor. Daha önce, Ferdi Tayfur şarkısı ile mesaj vermişti. İki gün önce yüzüklü, dosyalı bir fotoğraf paylaşmıştı. Bunların içerisinde mutlaka bir mesaj var. Karmaşık mesajlar, herkes baktığı yerden bir şey anlamaya çalışıyor. Biz, Sayın Bahçeli’nin mesajını üzerimize almıyoruz. Biz, normalleşme sürecini açık yönetiyoruz. Neleri konuşacağımızı söylüyoruz. Normalleşme sürecinin hedeflerini tarifliyoruz. Bunların içerisinde elbette ki ittifak arayışı yok. Sayın Bahçeli açıkça, “AKP içerisindeki suyu bulandırmaya çalışanlar” diyerek hedef gösteriyor. Biz o tartışmanın da parçası değiliz. AKP ile ittifak halindeler ve bunu da kararlılıklar sürdüreceklerini söylüyorlar. Bundan da rahatsız değiliz.