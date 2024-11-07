Samanyolu Haber /Gündem / İktidar geri adım attı! Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek /07 Kasım 2024 20:46

İktidar geri adım attı! Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek

İktidar, kamuoyunda tepki çeken 'kadının soyadı' düzenlemesinde geri adım attı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, düzenlemenin teklif metninden çıkarıldığını açıkladı.

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TBMM Genel Kurulu'nda 9. Yargı Paketi görüşmeleri devam ederken, evlenen kadınların sadece kendi soyadlarını kullanmalarına engel getiren düzenleme teklif metninden çıkarıldı.

Düzenlemeden geri adım atıldığını açıklayan CHP’li Başarır, şunları söyledi:

'KADININ TAKDİRİNDEDİR'

"TBMM'de 9. Yargı Paketi görüşmeleri devam ediyor. En tartışmalı, en kabul etmediğimiz madde 'kadının soyisimi'. İki gündür CHP bir direnç gösteriyor. Kadın istediği soyismini kullanır. Kendi soyismini de kullanabilir, eşiyle müşterek soyisimlerini kullanabilir ya da eşinin soyismini kullanır. Bu kadının takdirindedir. Buna müdahale etmek AK Parti iktidarının ya da grubunun haddi değildir.

Tüm grubun verdiği mücadele sonucunda bugün bu madde tekliften çıkartıldı. Ben grubuma, milletvekili arkadaşlarıma, kadın milletvekillerine, kadın örgütlerine, derneklerine, bu maddeye karşı çıkan milyonlarca Türk kadınına çok teşekkür ediyorum."
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